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معلومات عن "كسوف القرن" في عام 2027

كسوف الشمس
8 يوليو 2024 16:21

أبوظبي (الاتحاد) كسوف الشمس يحدث عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وسيحدث كسوف كلي للشمس في معظم أنحاء نصف الكرة الشرقي الأوسط يوم 2 أغسطس 2027. وسيبدأ عبر شرق المحيط الأطلسي ويمر عبر مضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب. بينما الخسوف الجزئي سيكون مرئياً في معظم أنحاء نصف الكرة الشرقي.

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  • معلومات عن

خلال الظاهرة المنتظرة، "كسوف القرن"، سيحجب القمر الشمس لمدة 6 دقائق ونصف الدقيقة، على شكل قوس يمتد من إسبانيا إلى الصومال.

وسوف يجتاح كسوف الشمس الكلي بعرض 260 كيلومترا، عددا من المعالم السياحية الشهيرة حول العالم، والتي تشمل أهرامات الجيزة وصخرة جبل طارق. ومن ناحية أخرى، سيشهد الأفراد في أماكن أخرى بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ظاهرة الكسوف الجزئي، حيث سيغطي القمر جزءا أكبر من الشمس اعتمادا على مدى قرب المرء من "مسار الكسوف الكلي".

  • معلومات عن

وسيمر الكسوف الكلي فوق الآثار الرومانية في شمال أفريقيا، أو بالقرب منها، بينما سيغيب عن إشبيلية، وهو الموقع الذي يضم بعض أشهر أعمال الهندسة المعمارية في إسبانيا. والأهم من كل ذلك، هو أنه من المتوقع أن تكون الرؤية جيدة، حيث أن المنطقة عادة ما تتسم بكونها ذات سماء منخفضة السحب أو خالية من السحب.

 

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟ 
في كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا. وهذا ما يسمى "طريق الكسوف" أو مسار ظل القمر. تتحول السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ في حيرة من أمرها وتعتقد أن الليل قد وصل.
وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس. وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.

  • معلومات عن


مسار كسوف الشمس الكلي لعام 2027

من المنتظر أن يتضمن مسار الكسوف الكلي في 2 أغسطس 2027، عددا من الدول العربية إلى جانب إسبانيا. وستكون أفضل تجربة لمتابعة هذا الحدث في جنوب إسبانيا في جبل طارق، وطنجة بالمغرب، وجزر قرقنة التونسية، وجدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

 مكة المكرمة ستشهد كسوفا كليا للشمس في يوم 2 أغسطس 2027 بين الساعة 09:02 إلى الساعة 11:44. ذروته الساعة 10:27 بتوقيت مكة المكرمة ولمدة تقارب 5 دقائق سيختفي فيها قرص الشمس وراء قرص القمر. وسيكون هذا الكسوف هو الكسوف الكلي الوحيد الذي ستشهده مكة المكرمة خلال القرن الحالي مقابل 32 كسوفا جزئيا خلال القرن نفسه.

ومن المرجح أن تحصل مدينة الأقصر في مصر على رؤية واضحة مدتها 6 دقائق و23 ثانية من الكسوف الكلي. وهناك، يمكن مشاهدة الكسوف الكلي للشمس من وادي الملوك، والكرنك، ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت.

وسيكون بإمكان 89 مليون شخص متابعة الكسوف الكلي في عام 2027، وهو عدد أكبر بكثير مما شهده الكسوف الكلي للشمس هذا العام في أميركا الشمالية.

  • معلومات عن

 

كيف تشاهد الكسوف بأمان؟

يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة  من دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس. فمشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب من دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يسبب إصابة خطيرة للعين.

وينصح الخبراء باستخدام نظارات شمسية آمنة أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس. اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل.

الكسوف الحلقي للشمس

في 14 أكتوبر 2023، شهد الناس على طول الطريق الممتد من شمال غرب الولايات المتحدة المطل على المحيط الهادي عبر المكسيك وأميركا الوسطى وكولومبيا والبرازيل كسوفا حلقيا للشمس، وهو حدث مختلف قليلا. يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن كوكبنا. وبالتالي، فهو لا يغطي الشمس بالكامل، ويترك ما يشبه "حلقة النار" في السماء.

 

 

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