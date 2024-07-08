معلومات عن "كسوف القرن" في عام 2027

أبوظبي (الاتحاد) كسوف الشمس يحدث عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وسيحدث كسوف كلي للشمس في معظم أنحاء نصف الكرة الشرقي الأوسط يوم 2 أغسطس 2027. وسيبدأ عبر شرق المحيط الأطلسي ويمر عبر مضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب. بينما الخسوف الجزئي سيكون مرئياً في معظم أنحاء نصف الكرة الشرقي.

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خلال الظاهرة المنتظرة، "كسوف القرن"، سيحجب القمر الشمس لمدة 6 دقائق ونصف الدقيقة، على شكل قوس يمتد من إسبانيا إلى الصومال.

وسوف يجتاح كسوف الشمس الكلي بعرض 260 كيلومترا، عددا من المعالم السياحية الشهيرة حول العالم، والتي تشمل أهرامات الجيزة وصخرة جبل طارق. ومن ناحية أخرى، سيشهد الأفراد في أماكن أخرى بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ظاهرة الكسوف الجزئي، حيث سيغطي القمر جزءا أكبر من الشمس اعتمادا على مدى قرب المرء من "مسار الكسوف الكلي".

وسيمر الكسوف الكلي فوق الآثار الرومانية في شمال أفريقيا، أو بالقرب منها، بينما سيغيب عن إشبيلية، وهو الموقع الذي يضم بعض أشهر أعمال الهندسة المعمارية في إسبانيا. والأهم من كل ذلك، هو أنه من المتوقع أن تكون الرؤية جيدة، حيث أن المنطقة عادة ما تتسم بكونها ذات سماء منخفضة السحب أو خالية من السحب.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

في كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا. وهذا ما يسمى "طريق الكسوف" أو مسار ظل القمر. تتحول السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ في حيرة من أمرها وتعتقد أن الليل قد وصل.

وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس. وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.