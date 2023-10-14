كسوف «برتقالي» للشمس

ألباكركي (أ ف ب)

سبق سكان العاصمة الأميركية واشنطن غيرهم من سكان الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية في رؤية الكسوف الحلقي للشمس، حيث غطى القمر الشمس لبضع دقائق، كاشفاً عن «حلقة النار».. وشاهد الكسوف تالياً قاطنو ثماني ولايات أميركية بينها كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو، ومعهم جماهير المكسيك وكولومبيا والبرازيل.

وخلال الكسوف الحلقي، يكون بُعد القمر عن الأرض أكبر قليلاً مما يكون عليه أثناء الكسوف الكلي، وبالتالي يبدو قطره لدى النظر إليه من الأرض أصغر قليلاً من قطر الشمس، مما يُولّد هذا اللون البرتقالي «الحلقي».

ويوفّر هذا الحدث فرصة علمية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لدراسة تغيّرات درجات الحرارة والغلاف الجوي عن كثب.