أسرع وأرخص.. إصدار جديد من "جي.بي.تي"

قدمت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن أيه.آي إصداراً جديداً من النسخة المصغرة لنموذج الذكاء الاصطناعي الصغير جي.بي.تي كأحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الصغير لديها.



وقالت الشركة إن الإصدار الجديد جي.بي.تي40- ميني أرخص وأسرع من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الحالية، وتم طرحه للمطورين. كما يمكن الوصول إليه من خلال منصة شات جي.بي.تي وتطبيق الأجهزة المحمولة للمستخدمين العاديين.



وسيكون في مقدور الشركات المستخدمة لهذا النموذج الوصول إليه خلال الأسبوع الحالي. وقالت الشركة إن نموذج جي.بي.تي40- ميني يتفوق في الأداء على كل نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الرائدة في هذا المجال في أداء المهام المنطقية التي تتضمن نصوصاً وصوراً.



ومع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة، أصبحت أكثر شعبية لدى المطورين بسبب زيادة سرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالنماذج الأكبر، مثل جي.بي.تي-أومني أو كلاود 3.5 سوننت.



وتعتبر النماذج الصغيرة خياراً مفيداً للمهام البسيطة عالية القيمة التي يحتاج المطورون لتكرار استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجازها.

