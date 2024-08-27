9 دول تتوارث أسرار جمال البشرة

ترجمة: عزة يوسف

لكل دولة ثقافتها وأسرارها الخاصة بالجمال، والتي تشتهر بها وتتوارثها جيلاً بعد جيل، وإليك بعض أسرار الجمال من مختلف دول العالم:

1 - اليابان:

واحدة من أسرار الجمال في اليابان طريقة «التنظيف المزدوج» باستخدام منظف أساس دهني أولاً متبوعاً بمنظف مائي، لإزالة الشوائب وبقايا المكياج تماماً والتمتع ببشرة صافية تتوهج بالنظافة.

2 - الهند:

يصنع القناع الهندي في المنزل من الكركم والعسل والزبادي، ويساعد في تفتيح البشرة ويقلل من الالتهابات.

3 - البرازيل:

يساعد المقشر البرازيلي المصنوع من بقايا القهوة وزيت الزيتون في الحصول على بشرة ناعمة.

4 ـ جمهورية كوريا:

ابتكرت صيحة جديدة من الأقنعة الورقية التي يستخدم فيها قناع ورقي يغمس في أنواع مختلفة من الأمصال لتوفير الترطيب للبشرة.

5 - المغرب:

يستخدم زيت الأرجان كمنتج تجميلي في المغرب، وهو متعدد الأغراض لترطيب الوجه والشعر والأظافر، بفضل محتواه العالي من فيتامين E.

6 ـ فرنسا:

ينتشر فيها استخدام ماء الميسيلار على قطعة قطنية لإزالة المكياج بلطف وتنظيف الوجه من دون الحاجة إلى شطفه بعد ذلك.

7 ـ مصر:

يعتبر ماء الورد في الروتين اليومي مثل «التونر» الطبيعي لموازنة درجة الحموضة والحفاظ على بشرة نضرة.

8 ـ المكسيك:

لديها مقشر طبيعي للشفاه باستخدام مزيج من السكر والعسل والقليل من عصير الليمون للحصول على تقشير وتنعيم طبيعي للشفتين.

9 ـ تايلاند:

تستخدم كرات الضغط العشبية التايلاندية المملوءة بمزيج من الأعشاب العطرية، لتدليك الوجه والجسم، وهي تعزز الاسترخاء وتحسن الدورة الدموية.