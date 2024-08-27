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9 دول تتوارث أسرار جمال البشرة

9 دول تتوارث أسرار جمال البشرة
28 أغسطس 2024 02:27

ترجمة: عزة يوسف 

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لكل دولة ثقافتها وأسرارها الخاصة بالجمال، والتي تشتهر بها وتتوارثها جيلاً بعد جيل، وإليك بعض أسرار الجمال من مختلف دول العالم:
1 - اليابان:
واحدة من أسرار الجمال في اليابان طريقة «التنظيف المزدوج» باستخدام منظف أساس دهني أولاً متبوعاً بمنظف مائي، لإزالة الشوائب وبقايا المكياج تماماً والتمتع ببشرة صافية تتوهج بالنظافة.
2 - الهند:
يصنع القناع الهندي في المنزل من الكركم والعسل والزبادي، ويساعد في تفتيح البشرة ويقلل من الالتهابات.
3 - البرازيل:
يساعد المقشر البرازيلي المصنوع من بقايا القهوة وزيت الزيتون في الحصول على بشرة ناعمة.
4 ـ جمهورية كوريا:
ابتكرت صيحة جديدة من الأقنعة الورقية التي يستخدم فيها قناع ورقي يغمس في أنواع مختلفة من الأمصال لتوفير الترطيب للبشرة.
5 - المغرب:
يستخدم زيت الأرجان كمنتج تجميلي في المغرب، وهو متعدد الأغراض لترطيب الوجه والشعر والأظافر، بفضل محتواه العالي من فيتامين E.
6 ـ  فرنسا:
ينتشر فيها استخدام ماء الميسيلار على قطعة قطنية لإزالة المكياج بلطف وتنظيف الوجه من دون الحاجة إلى شطفه بعد ذلك.
7 ـ مصر:
يعتبر ماء الورد في الروتين اليومي مثل «التونر» الطبيعي لموازنة درجة الحموضة والحفاظ على بشرة نضرة.
8 ـ المكسيك:
لديها مقشر طبيعي للشفاه باستخدام مزيج من السكر والعسل والقليل من عصير الليمون للحصول على تقشير وتنعيم طبيعي للشفتين.
9 ـ  تايلاند:
تستخدم كرات الضغط العشبية التايلاندية المملوءة بمزيج من الأعشاب العطرية، لتدليك الوجه والجسم، وهي تعزز الاسترخاء وتحسن الدورة الدموية.

البشرة
الجمال
اليابان
جمهورية كوريا
الهند
البرازيل
المغرب
فرنسا
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