"أبل" تطلق ميزة جديدة في "iOS 18 " لضبط قطع الغيار الأصلية

أعلنت أبل عن إضافة ميزة جديدة في نظام iOS 18 تُدعى "مساعد الإصلاح" (Repair Assistant)، والتي تهدف إلى مساعدة مستخدمي هواتف آيفون على ضبط وإعداد قطع الغيار بعد عمليات الإصلاح. تم تصميم هذه الميزة لتعمل حصريًا مع المكونات الأصلية لشركة أبل، مما يضمن أن الجهاز يعمل بكفاءة تامة بعد استبدال أي من أجزائه.





تتيح هذه الميزة للمستخدمين ضبط مكونات مثل الشاشة لضمان تفعيل ميزات أساسية مثل ميزة "True Tone"، التي تضبط الألوان حسب الإضاءة المحيطة، إلى جانب تمكين السطوع التلقائي والتحقق من صحة البطارية بعد استبدالها.







كما يتيح "مساعد الإصلاح" ضبط القطع التي اُسْتُبْدِلَت في الأجهزة حتى قبل إصدار iOS 18. بعد تثبيت النظام الجديد، سيظهر في قسم "تاريخ الخدمة والقطع" داخل الإعدادات أي جزء يحتاج إلى ضبط. للوصول إلى هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات"، ثم الضغط على "عام"، ومن ثم "حول" للاطلاع على سجل الإصلاح. علماً بأن هذا القسم لن يظهر للمستخدمين الذين لم يسبق لهم إصلاح أجهزتهم.





أبل أكدت أن ميزة "مساعد الإصلاح" ستكون متاحة لأجهزة آيفون 12 والإصدارات الأحدث، وستساعد على ضبط البطاريات، الكاميرات، الشاشات، وغيرها من المكونات.





وكانت الشركة قد كشفت عن هذه الميزة لأول مرة في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة في الخريف لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية بكفاءة تامة. كما أوضحت أبل أنها وسعت نطاق خاصية "قفل التنشيط" ليشمل مكونات أجهزة آيفون، بهدف الحد من إعادة استخدام المكونات المسروقة في عمليات الإصلاح.