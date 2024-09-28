أبل تطلق ذكائها الاصطناعي.. تعرف على الجديد

أعلنت شركة Apple عن إطلاق ميزة "Apple Intelligence" في أكتوبر المقبل، حيث ستتوفر تدريجياً مع تحديث iOS 18.1. على الرغم من غياب أدوات الذكاء الاصطناعي في حدث إطلاق iPhone 16 في سبتمبر، سيتم طرح هذه الميزة على مراحل بداية من أكتوبر، مع تقديم المزيد من الخصائص حتى عام 2025.



ما هي Apple Intelligence؟

"Apple Intelligence" ليست مجرد نظام تشغيل أو نموذج ذكاء اصطناعي، بل هي مجموعة من أدوات الذكاء التوليدي التي تساعد في إنشاء النصوص والصور، وتسهل تنفيذ المهام عبر التطبيقات. ستتوفر هذه الميزة حصريًا على الأجهزة الحديثة مثل iPhone 15 Pro وما فوق، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMac المزودة بشريحة M1 أو أعلى، نظرًا لأنها تحتاج إلى معالجات قوية لأداء المهام المعقدة.



أقرأ أيضاً.. مزايا خفية في تحديث iOS 18





Apple صممت شريحة جديدة لجهاز iPhone 16، وهي A18 وA18 Pro، لتكون الأمثل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. هذه الشرائح تقدم سرعة تصل إلى ضعف ما كانت عليه في معالجة التعلم الآلي، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.







الميزات القادمة





في أكتوبر، ستبدأ Apple بإطلاق أدوات كتابة جديدة تظهر في أي مكان يتم فيه كتابة النصوص، وتساعد في التدقيق اللغوي، إعادة الصياغة، وتلخيص النصوص. ستتوفر هذه الميزة أولاً باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) مع إضافة لغات أخرى مثل الإنجليزية البريطانية والإسبانية والصينية في عام 2025.

في تطبيقات مثل Notes وPhone، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الصوت، تحويله إلى نص، وتلخيصه. كما سيتمكن Apple Intelligence من ترتيب الإشعارات حسب الأولوية وتقديم ملخصات للنصوص الواردة في الرسائل والإيميلات.



أقرأ أيضاً.. "أبل" تطلق ميزة جديدة في "iOS 18 " لضبط قطع الغيار الأصلية

تحسينات Siri

سيري ستحصل على تحسينات كبيرة، لتصبح أكثر مرونة وطبيعية في التفاعل مع المستخدمين، مع القدرة على الاحتفاظ بالسياق بين الطلبات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال الشكل المعتاد لسيري بـ "حواف مضيئة" على الشاشة. ستحصل سيري أيضًا على إمكانية التبديل بين الكتابة والصوت، وستدعم تنفيذ الأوامر داخل التطبيقات.





ميزات الصور والرموز التوليدية

في وقت لاحق من هذا العام، ستطلق Apple أداة "Image Playground" التي تمكن المستخدمين من إنشاء صور بأساليب مختلفة مثل الرسوم المتحركة أو الرسومات. يمكن أيضًا إنشاء "Genmojis"، وهي رموز تعبيرية توليدية مخصصة بناءً على الأوامر النصية. جميع هذه الصور سيتم إنشاؤها محلياً على الجهاز لضمان حماية الخصوصية.





أخيراً، من المتوقع أن يتم دمج ChatGPT مع سيري وأدوات الكتابة، حيث تؤكد Apple أن الخصوصية ستكون مضمونة أثناء استخدام هذه الميزات.