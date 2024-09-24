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"واتساب" تطلق ميزة حظر الرسائل من الحسابات المجهولة

شعار واتساب
24 سبتمبر 2024 16:03

أطلقت واتساب ميزة أمان جديدة متاحة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية (Beta) من التطبيق على نظام أندرويد، والتي تتيح حظر الرسائل الواردة من حسابات غير معروفة مباشرة من إعدادات التطبيق.

يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة عبر الذهاب إلى إعدادات الخصوصية في قسم الخيارات المتقدمة، حيث يمكنهم تفعيل خيار حظر الرسائل من الحسابات المجهولة.


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الميزة لا تحظر جميع الرسائل من الحسابات غير المعروفة، بل تستهدف فقط الحسابات التي ترسل عددًا كبيرًا من الرسائل في فترة زمنية قصيرة.

هذا يضمن استمرار تلقي المستخدمين للرسائل الهامة من جهات اتصال غير معروفة، مع حماية أجهزتهم من التحميل الزائد بسبب الرسائل المزعجة.

يعتمد النظام على خوارزمية تقوم بتتبع معدلات إرسال الرسائل من الحسابات غير المعروفة، وترفع الحظر تلقائيًا عندما يعود معدل الرسائل إلى طبيعته، مما يعني أن المستخدمين لن يحظروا جميع الحسابات المجهولة بشكل دائم، بل فقط تلك التي يُشتبه في سلوكها.

أقرأ أيضاً.. واتساب.. ميزة جديدة في الرسائل الصوتية

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كما سيتم اقتراح تفعيل هذه الميزة للمستخدمين الذين يتلقون كميات كبيرة من الرسائل من حسابات غير معروفة، للمساعدة في الحماية من محاولات الاحتيال أو البريد المزعج.

الميزة متاحة الآن لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتحديث واتساب من متجر Google Play، ومن المتوقع أن تتاح لعدد أكبر من المستخدمين في الأسابيع القادمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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