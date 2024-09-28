تأثيرات جديدة للكاميرا في "واتساب"

أعلنت شركة واتساب عن إضافة ميزة جديدة لمستخدميها، تتيح لهم استخدام خلفيات وتأثيرات للكاميرا داخل التطبيق. قريباً، سيتمكن المستخدمون من تطبيق فلاتر الصور وخلفيات الفيديو بكل سهولة عبر واجهة الكاميرا في واتساب.





لاستعمال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين فتح محادثة والنقر على أيقونة الكاميرا في الشريط السفلي، ثم اختيار أيقونة "العصا السحرية" الجديدة. من هناك، ستظهر شاشة تمكنهم من الاختيار بين فلاتر الصور وخلفيات الفيديو. تشمل الفلاتر المتاحة تأثيرات متنوعة مثل الدفء، البرودة، الأبيض والأسود، تسرب الضوء، الحلم، الضوء المنشور، عين السمكة، التلفزيون القديم، الزجاج المثلج، والثنائي اللون. أما بالنسبة لخلفيات مكالمات الفيديو، فتتضمن خيارات مثل التمويه، غرفة المعيشة، المكتب، المقهى، الشاطئ، الغروب، والغابة.





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الميزة الجديدة متوفرة حالياً لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على نظام أندرويد، ومن المتوقع طرحها قريبًا لجميع المستخدمين.