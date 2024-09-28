ميزة جديدة من "جوجل فوتوز" تسهل مشاركة الصور والتنقل بين الألبومات

تختبر Google Photos ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل مشاركة الصور والتنقل بين الألبومات، خاصة عند استخدام الهاتف بيد واحدة.



هذه الميزة تضيف شريط أدوات عائم يظهر في أسفل الشاشة، بحيث تكون أزرار "المشاركة" و"إضافة الصور" دائمًا في متناول اليد. يأتي هذا التغيير لحل مشكلة واجهها العديد من المستخدمين، حيث كانت الأزرار تتحرك إلى أعلى الشاشة أثناء التمرير، مما يصعب الوصول إليها بإصبع الإبهام.

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إلى جانب ذلك، يتميز الشريط الجديد بقدرته على الاختفاء تلقائيًا أثناء تصفح الصور، مما يمنح المستخدم تجربة عرض خالية من أي تشويش. عند الحاجة، يمكن استعادة الشريط بسرعة عبر التمرير لأعلى، ليتيح الوصول السريع إلى أدوات المشاركة والإضافة.





إضافة إلى ذلك، يشتمل شريط الأدوات العائم على زر "تحرير" جديد يتيح للمستخدمين إعادة ترتيب الصور أو حذف الصور غير المرغوبة، وتغيير اسم الألبوم أو إضافة وصف مخصص بسهولة. في السابق، كانت هذه الخيارات موجودة ضمن قوائم فرعية، ولكن التحديث الجديد يجعلها أكثر سهولة.

على الرغم من أن هذه الميزة غير متاحة بعد لجميع المستخدمين، إلا أنه تم اكتشافها في إصدار APK 7.1 من Google Photos، مما يشير إلى احتمالية طرحها في تحديثات قادمة قريبًا.