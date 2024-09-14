جوجل تعزز أمان متصفح كروم بتحديثات جديدة لحماية المستخدمين

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق مجموعة من التحسينات الأمنية الجديدة لمتصفح كروم، تهدف إلى تعزيز الحماية أثناء تصفح الإنترنت. وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، تتضمن الميزات الجديدة حماية من الإشعارات غير المناسبة، تقييد أذونات المواقع، ومراجعة الإضافات المثبتة.

ستعمل أداة "Safety Check" المدمجة في كروم بشكل متواصل في الخلفية، لاتخاذ خطوات سريعة لحماية المستخدمين، مع إخطارهم بأي إجراءات تتخذها الأداة، مثل إزالة الأذونات من المواقع التي لم يعد المستخدمون يتصفحونها، أو تلك التي يشتبه فيها كروم بمحاولة خداع المستخدمين لمنح أذونات إضافية.

إضافةً إلى ذلك، ستساعد الأداة في تنبيه المستخدمين لأي مشكلات تتطلب الانتباه، بما في ذلك المشكلات الأمنية، وستراقب الإضافات المثبتة على إصدار الحاسوب لتحذير المستخدم من أي إضافات قد تشكّل خطراً.

تسعى جوجل أيضاً إلى تقليل مدة صلاحية الأذونات الممنوحة للمواقع على كروم، سواء على أجهزة الحاسوب أو هواتف أندرويد، حيث سيتمكن المستخدمون من الموافقة على الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا لمرة واحدة فقط عوضاً عن الموافقة الدائمة. هذا الإجراء يعزز مستوى الأمان والخصوصية، إذ ستحتاج المواقع إلى الحصول على إذن المستخدم في كل مرة ترغب في الوصول إلى هذه الأذونات.

كما ستتيح جوجل للمستخدمين إلغاء الاشتراك بسهولة من المواقع المزعجة من خلال زر واحد يظهر مع الإشعارات الواردة منها، مما يسهل إلغاء الاشتراك بطريقة أسرع وأكثر فاعلية.