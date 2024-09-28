جوجل.. تحويل الفيديوهات إلى بودكاست بضغطة زر

أعلنت شركة جوجل أن أداة تدوين الملاحظات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "NotebookLM" أصبحت قادرة الآن على تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب والملفات الصوتية وتحويلها إلى بودكاست مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بضغطة زر.





في منشور على مدونتها، أوضحت جوجل أن تطبيق NotebookLM المدعوم بتقنية "Gemini 1.5 Pro" يمكنه الآن تلخيص مفاهيم رئيسية من مقاطع الفيديو باستخدام مراجع مضمنة مرتبطة بنصوص الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل الملفات الصوتية وتقديم ملخصات لها، مما يلغي الحاجة للاستماع إلى الملفات الطويلة بالكامل.







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كما يتيح التطبيق للمستخدمين رفع ملفات صوتية أو لصق رابط مقطع فيديو عام من يوتيوب، ومن ثم يمكنهم النقر على زر "إنشاء ملخص صوتي" والانتظار لبضع ثوانٍ حتى يتم إنشاء الملخص. يمكن بعد ذلك مشاركة الملخص الصوتي مع الآخرين بسهولة.







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وتسعى جوجل من خلال هذه الميزات الجديدة إلى تسهيل تحليل محتويات مثل تسجيلات المحاضرات والملاحظات اليدوية وتحويلها إلى أدلة دراسة شاملة.