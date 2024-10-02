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الترفيه

"فورتنايت" تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم

"فورتنايت" تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم
2 أكتوبر 2024 12:17

أعلنت شركة "إبيك غيمز" ناشرة لعبة "فورتنايت" Fortnite الثلاثاء عن توفير خيارات جديدة للرقابة الأبوية تتيح تحكماً كاملاً بالوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، بالإضافة إلى الأوقات التي يمكنهم اللعب فيها خلال اليوم.

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وتسمح الخيارات الجديدة تحديد وقت اللعب اليومي للأطفال الذين يتلقون قبل 30 دقيقة من نهاية هذا الوقت إشعاراً باقتراب نفاده، بالإضافة إلى تقرير أسبوعي يُرسل إلى أولياء الأمور عن الوقت الذي أمضاه أبناؤهم في اللعب.

كذلك توفر إمكان طلب الطفل وقتاً إضافياً، يستطيع الوالدان أن يوافقا عليه أو أن يرفضاه.
وبات في إمكان الوالدين أيضاً اختيار الفترات الزمنية التي يريدون السماح لأطفالهم باللعب خلالها.

وتنطبق هذه القواعد الجديدة على كل من "فورتنايت" و"ليغو فورتنايت" و"أنريل إديتور" Unreal Editor، التي تتيح اللعب في عوالم أنشأها المستخدمون.

وتكمل القواعد الجديدة سلسلة من خيارات الرقابة الأبوية التي تتيح أساساً تقييد استخدام المحادثات النصية أو الصوتية عبر الإنترنت، والسماح بإضافة أصدقاء عبر الإنترنت أو عدمه، أو حتى تقييد الوصول إلى بعض ميزات اللعبة تبعاً لعمر الطفل.

المصدر: وكالات
لعبة فورتنايت
فورتنايت
الألعاب الإلكترونية
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