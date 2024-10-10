كشف حقيقة الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أحمد عاطف (القاهرة)

عاد الحديث مجدداً حول الحالة الصحية للفنان المصري الشهير عادل إمام وعن قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه في الوطن العربي.

وانتشرت أخبار حول تدهور صحي أصاب "الزعيم"، أحد أبرز نجوم السينما والمسرح في العالم العربي، ليكشف ابن شقيقته حقيقة تلك الأخبار وحقيقة اعتزاله الفن نهائيا.

اعتزل الفن

قال عمر مصطفى متولي، ابن شقيقة عادل إمام ونجل الفنان الراحل مصطفى متولي، في تصريحات صحفية، إن كل ما يُشاع حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام لا أساس له من الصحة مؤكداً أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته بين أفراد عائلته وأحفاده.

وأضاف أن عادل إمام في أفضل حال لكنه اعتزل الفن بشكل نهائي ولا يفكر في العودة للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى، موضحاً أن هذا القرار جاء بناءً على اقتناع شخصي من الزعيم نفسه.

شائعات مزعجة

وأشار ابن شقيقة عادل إمام إلى الشائعات المزعجة التي تطال "الزعيم" من فترة لأخرى حول صحة عادل إمام التي تتراوح بين إصابته بأمراض خطيرة مثل ألزهايمر وحتى وفاته، نافياً كل الشائعات بشكل قاطع مؤكدًا أن خاله لا يعير هذه الشائعات اهتمامًا، وإن كان قد أبدى انزعاجه من الأخبار التي تروج لمعلومات مغلوطة حول صحته.

تركيز على الحياة الأسرية

كان المخرج رامي إمام، النجل الأكبر للممثل قد تحدث عن صحة والده في عدة مناسبات آخرها خلال حفل تكريم عادل إمام في حفل JOY AWARDS في السعودية، عندما أوضح أن والده بصحة جيدة وأنه يفضل في هذه الفترة التركيز على حياته الأسرية وقضاء وقت أكبر مع أحفاده بعيداً عن الأضواء.

وأضاف رامي: "والدي يتابع تطورات الأعمال الفنية التي نقوم بها ويشجعنا دائمًا على خطواتنا الجديدة"، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد حول اعتلال صحته.

وأثناء تكريمه وتسّلم نجليه الجائزة نيابة عن والدهم تحدثا عن التحديات التي مر بها على مدار حياته وحرصه على تربية أبنائه بشكل يعكس القيم الصحيحة، مشيدين بدور والدتهما في دعم الأسرة.

غياب عن الأضواء

على الرغم من تأكيدات المقربين حول الحالة الصحية الجيدة التي يتمتع بها "الزعيم" إلا أن بعض أصدقائه من الوسط الفني أكدوا صعوبة التواصل معه في الفترة الأخيرة. فقد ذكرت تقارير صحفية أن بعض النجوم من بينهم لبلبة، ليلى علوي وإلهام شاهين حاولوا التواصل معه والاطمئنان عليه، لكن التواصل كان محدودًا.

وذكرت التقارير أن الأسرة احتفلت بعيد ميلاد عادل إمام في مايو الماضي في حفل عائلي خاص دون دعوة أي ضيوف من خارج العائلة.

قرار الاعتزال

في يناير الماضي، أعلن رامي إمام أن والده قرر الاعتزال بشكل نهائي والتفرغ للحياة الأسرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بناءً على رغبة والده في قضاء المزيد من الوقت مع أبنائه وأحفاده، ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن اعتزال عادل إمام، فإن جميع الإشارات تدل على أن عودته إلى التمثيل باتت مستبعدة.

مسيرة فنية استثنائية

ولد عادل إمام في 17 مايو 1940، وقدم، خلال مسيرته الفنية الاستثنائية، أكثر من 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية، إلى جانب مسلسل إذاعي قدمه مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وامتاز الممثل الشهير بقدرته على المزج بين الكوميديا والقضايا السياسية والاجتماعية مما جعله يحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية.