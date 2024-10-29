أبرز أعمال الفنان القدير حسن يوسف

علي عبد الرحمن (القاهرة)

توفي، اليوم، الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها أكثر من 100 عمل فني متنوع بين السينما والتلفزيون والإذاعة.

لُقب بـ «الولد الشقي» في السينما المصرية والعربية، واشتهر بتجسيد عدد من الشخصيات المميزة التي جمعت بين الدراما والكوميديا. ولد حسن يوسف في 14 أبريل 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل مشرفاً فنياً بالمسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية.

سطع نجمه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وشارك في عشرات الأفلام من بينها: «أنا حرة»، «شفيقة القبطية»، «الخطايا»، و«أصعب جواز». ومن أشهر أعماله التلفزيونية «ليالي الحلمية» و«إمام الدعاة»، وآخر عمل شارك في بطولته مسلسل «الضاهر»، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.

تزوج حسن يوسف في بداية حياته من الممثلة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، وفي العام نفسه تزوج من الممثلة شمس البارودي، وهو الزواج الذي استمر نحو نصف قرن وأثمر عن 4 أبناء. وشكلا ثنائياً فنياً على الشاشة، وشاركا معاً في عدد من الأفلام منها «الجبان والحب»، «كفاني يا قلب»، «دموع بلا خطايا»، «مراهقة من الأرياف»، «القطط السمان»، «الطيور المهاجرة» و«الزواج السعيد».

واعتزل الراحل حسن يوسف العمل الفني عام 2023، عقب وفاة نجله عبدالله غرقاً.