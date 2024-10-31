فيلم «Venom».. الرقصة الأخيرة

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 3 سنوات من أحداث الجزء الثاني، يعود «إيدي - فينوم»، شخصية من الأبطال الخارقين من عالم «مارفل السينمائي»، في الجزء الثالث Venom: The Last Dance - «فنيوم: الرقصة الأخيرة»، ليدخل «إيدي» و«فينوم» في مواجهة مع عدد من الكائنات الشريرة للحفاظ على بقائهما وإنقاذ العالم، ويقرران خوض مغامرتهما الأخيرة من رحلتهما معاً.

يشارك في بطولة الفيلم كل من توم هاردي، جونو تيمبل، آلانا أوباك، ريس أيفانز، شيواتال إيجيوفور وستيفن جراهام، وقد شارك توم هاردي الذي يلعب دورَي «إيدي» و«فينوم» في تأليف الجزء الثالث مع كيلي مارسيل، التي تولت إخراج الفيلم، كما تولت سابقاً تأليف الجزء الثاني وكتابة سيناريو فيلم الجزء الأول من السلسلة، والذي صدر عام 2018.

مشاهد مركبة

يمزج الفيلم بين الأكشن والدراما والكوميديا، وهذا ما أداه باحترافية كعادته الممثل توم هاردي الذي استطاع أن يجسد مشاهد مركبة ونصوصاً حوارية تجمعه بـ «إيدي» البشري العاطفي الذي يعيش حياة بائسة، والكائن الخارق «فينوم» الفوضوي.



فريق واحد

تبدأ أحداث الفيلم بظهور «إيدي بروك» وصديقه «فينوم» وهما يحاولان التكيف مع الحياة كفريق واحد، ومواجهة عدد من الأشرار في منطقتهما، إلى أن يظهر لهما تهديد جديد يقتحم حياتهما مع ظهور الشرير «كنول» Knull، أحد الأشرار القدامى في العوالم الموازية، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً مع عدد من شخصيات الأبطال الخارقين في قصص الـ «كوميكس».

ويظهر هذه المرة في محاولة منه للقضاء على «فينوم»، والحصول على «كوديكس» بحوذة «فينوم» الذي يستطيع من خلاله القضاء على سلالته.

عوالم موازية

يكتشف «إيدي» و«فينوم» أن المخطط الذي ينفذه الشرير Knull لا يهدد حياتهما فقط، بل سيدمر الحياة بأكملها، خصوصاً أنه أرسل من خلال العوالم الموازية، كائنات وحشية غريبة، من قبيلة «فينوم» نفسها، ويدخلان معها في معارك ضارية للحفاظ على حياتهما وإنقاذ العالم.

ويدخلان في مواجهة مع القوات الخاصة، التي تحاول تفريق «إيدي» و«فينوم» لأنهما يشكلان خطراً على العالم وسط مؤثرات بصرية وموسيقى تصويرية رائعة.