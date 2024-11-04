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الترفيه

جامعة نيويورك أبوظبي تشارك في «دبي للتصميم»

"حكاية" عمل فني يوظّف الحواس ليروي للجمهور قصصاً عن حياة الصحراء.
4 نوفمبر 2024 15:01

أبوظبي (الاتحاد) تعرض جامعة نيويورك أبوظبي 3 أعمال فنية في فعالية أسبوع دبي للتصميم بتاريخ 5 - 10 نوفمبر الجاري، وهي أعمال ديناميكية تسلط الضوء على دور التقنية في علاقتنا مع الصحراء. تُعد هذه الأعمال ضمن المشاريع الفنية لمساق «فن وسائط الصحراء» الدراسي لمايكل أنغ، الأستاذ المشارك في ممارسة الوسائط التفاعلية، حيث تركّز المشاريع على تكوين منظور جديد لبيئة الصحراء من خلال الأعمال التفاعلية المبتكرة لأساتذة الجامعة وطلابها وخريجيها.
«الواحة»: من أعمال ظبية المنصوري وجوزيف هونغ، الباحث في الجامعة، عرض للمرة الأولى في مهرجان «آرس إلكترونيكا» الفني المرموق في النمسا. يتضمن العمل مجموعة من أزهار اللوتس الآلية التي تستجيب للضوء، في عمل يركّز على على صمود الحياة في بيئة الصحراء القاسية.

«رنين الخماسين - Dunewind Resonator»: عمل فني صوتي من إنجاز مايكل أنغ وسكوت كيلدال الفنان المقيم في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو مشروع تفاعلي يحول الكثبان إلى آلات موسيقية تدعو الجمهور إلى الإنصات واستراق السمع إلى رياح الصحراء.

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«حكاية»: يمتزج السرد القصصي بالتقنيات التفاعلية الحديثة في احتفاء بالتراث الإماراتي في هذا العمل الفني التفاعلي لخريجات الجامعة نوف النعيمي وشيخة الناصري وعلياء شرف وظبية الحوسني، فيوظّف الحواس كلها ليروي للجمهور قصصاً عن حياة الصحراء.
وقال مايكل أنغ: إن هذه الأعمال ليست مجرد مشاريع فنية تفاعلية، بل إنها ترفع وعي الجمهور بالبيئة بمختلف الطرق، من السرد القصصي إلى الأصوات التي تساهم في تشكيل تصور جديد للصحراء كمساحة للابتكار والإبداع. ويدعو معرض «فن وسائط الصحراء» الجمهور إلى استكشاف الطرق المختلفة لتغيير المنظور السائد حول الطبيعة باستخدام الوسائط التفاعلية، بهدف تعزيز تقديره للبيئة الطبيعية والتراث الثقافي اللذين تتميز بهما دولة الإمارات. وأضاف مايكل أنغ: بهذه المشاريع، توفر جامعة نيويورك أبوظبي للطلاب والأساتذة وسيلة لاستكشاف مجال الفن التقني الذي يساهم في توسعة فهمنا للطبيعة. كما نتقدم بالشكر إلى أسبوع دبي للتصميم لما يوفره من فرصة لعرض هذه الأعمال على نطاق واسع والاحتفال بالفرص الإبداعية التي تمثلها الصحراء.

نيويورك أبوظبي
أسبوع دبي للتصميم
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