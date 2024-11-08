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طفل يصطحب سلاحا إلى مدرسته الابتدائية

الطفل لحظة حضوره إلى المدرسة حاملا حقيبة تضم سلاحا
8 نوفمبر 2024 20:47

ذكرت السلطات الأميركية أن صبيا، احتجز بعد أن حاول دخول مدرسة ابتدائية في ولاية ويسكونسن وهو يصطحب معه سلاحا.
حاول الطفل، البالغ من العمر 13 عاما، الفرار عندما واجهه موظفو المدرسة.  
وذكرت شرطة مدينة "كينوشا" أن الصبي كان يحمل سلاحا ناريا عندما أوقف صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بينما كان يحاول دخول "مدرسة روزفلت الابتدائية" وهو يحمل حقيبة ظهر وحقيبة قماشية في المدينة الواقعة جنوب ميلووكي.
وذكرت الشرطة أن موظفي المدرسة استجوبوا الصبي في المنطقة المؤمنة في مدخل المدرسة، وأظهرت كاميرا المراقبة حقيبة سوداء كبيرة يحملها الصبي إلى جانب حقيبته المدرسية.  
وقال باتريك باتون، رئيس شرطة كينوشا في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه كان في الواقع مسلحا بسلاح ناري ولم يكن هناك سبب قانوني لدخوله المدرسة. لقد تم تفادي مأساة اليوم".

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المصدر: د ب أ
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