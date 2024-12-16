حمدان محمد يبتكر عربة تسوّق «ذكية»

خولة علي (أبوظبي)

في عصر يتسابق فيه العالم نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة، يبرز الشباب الإماراتي كقوة محركة لصناعة المستقبل. ويظهر حمدان محمد رحمه، طالب إماراتي في الصف التاسع، حيث استطاع أن يترك بصمة مميزة في عالم الابتكار. ومن أبرز مشاريعه تطوير «عربة التسوق الذكية»، التي تجمع بين البساطة والفعالية من خلال توليد الطاقة بالحركة، وهو ابتكار يعكس رؤيته نحو حلول عملية ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.

بدأ شغفه في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي عندما اصطحبه والده مع شقيقه الأكبر، إلى نادي الإمارات العلمي في دبي. وهناك انطلق حمدان في رحلة ملهمة شملت تدريبات مكثفة في الروبوتات والأمن السيبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى العديد من الدورات التي صقلت مهاراته ووسعت مداركه.

تطوير المهارات

ويقول حمدان: الدورات أشعلت بداخلي رغبة مستمرة في اكتشاف المزيد والتميز في مجالات متعددة. وقد قدم العديد من المشاريع المبتكرة، ومن أبرزها مشروع «عربة التسوق الذكية»، الذي يعكس اهتمامه بالاستدامة والطاقة، وهي تعمل على توليد الطاقة من خلال الحركة، وهو ابتكار فريد من نوعه سجِّل كبراءة اختراع، ويعكس إبداعه وقدرته على تحويل الأفكار إلى حلول عملية ملموسة تسير وفق منهج الدولة واستراتيجيتها في تحقيق الاستدامة.

استطاع حمدان أن يوازن بين التزاماته الدراسية وشغفه بتعلم التقنيات الجديدة. وهو ينظم وقته بحكمة، مستغلاً بعض أيام الأسبوع لممارسة هواياته وتعلم المزيد، مع التركيز الأكبر على العطلات الأسبوعية والإجازات، حيث يخصص وقتاً لزيارة نادي الإمارات العلمي والانخراط في أنشطته.

وقد ساهمت المشاركات والأنشطة التي خاضها حمدان في تطوير شخصيته، وعززت من مهاراته في الخطابة والإلقاء، ومكنته من التفاعل مع نخبة من المبدعين والمبتكرين. كما ساعدته هذه التجارب على تبادل الأفكار والتعمق في مجالات الابتكار المختلفة.

إنجازات

شارك حمدان في العديد من المسابقات المحلية والدولية، بينها مسابقة الروبوتات في أميركا هذا العام، كما فاز بجائزة الإمارات للعالم الشاب لعام 2024 في فئة الفيزياء، وهو إنجاز يعكس تفوقه العلمي وقدرته على التميز في المنافسات.

ويطمح حمدان إلى تعميق معرفته في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في مسابقات دولية أكبر. كما يأمل بتوفير المزيد من الدعم للأندية العلمية في الدولة لتمكين الشباب الإماراتي من تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.