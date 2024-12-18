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إنفيديا تطلق أصغر كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم

إنفيديا تطلق أصغر كمبيوتر بعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
18 ديسمبر 2024 18:39

أعلنت شركة إنفيديا عن إطلاق NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit، جهاز كمبيوتر صغير الحجم يمكن حمله في راحة اليد، يقدم أداءً متميزاً بسعر يبلغ 249 دولاراً فقط.

ميزات وأداء متفوق
يوفر الجهاز الجديد تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، من بينها:
-زيادة سرعة معالجة البيانات بنسبة تصل إلى 1.7 ضعف.
- تحسين أداء الجهاز بنسبة 70% ليصل إلى 67 وحدة معالجة INT8 TOPS.
- تعزيز سرعة نقل البيانات بنسبة 50% لتصل إلى 102 جيجابايت في الثانية.
- هذا الجهاز مصمم لتلبية احتياجات المطورين والهواة والطلاب الذين يعملون على مشاريع تقنية متقدمة، مثل تصميم برامج المحاكاة البصرية أو أنظمة التحكم الآلية.

تصميم مرن لتطبيقات متعددة
يحتوي الجهاز على وحدة معالجة متطورة مع معالج رسومي من سلسلة Ampere ومعالج سداسي النواة.
يدعم النظام تشغيل ما يصل إلى أربع كاميرات بدقة عالية وأداء متفوق، مما يجعله مناسباً للاستخدام في مجالات مثل التصوير المتقدم وأنظمة التحكم.

دعم شامل وبيئة تطوير متكاملة
يوفر الجهاز مجموعة واسعة من الأدوات والموارد لدعم المطورين، منها برامج متخصصة لتحليل البيانات وتصميم النماذج. كما يمكن الاستفادة من مكتبة المشاريع المفتوحة التي تقدمها إنفيديا لتطوير حلول مخصصة بسهولة.

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تحسين الأداء لجميع المستخدمين
لم يقتصر تحسين الأداء على الجهاز الجديد فقط، بل أصبح بالإمكان للمستخدمين الحاليين الاستفادة من تحديثات برمجية جديدة تتيح تحسين سرعة المعالجة بنسبة 1.7 ضعف للأجهزة السابقة من نفس السلسلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إنفيديا
أجهزة الكمبيوتر
الذكاء الاصطناعي
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