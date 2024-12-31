أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى اتفاق

توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقا لما ذكره محاميها، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق في تاريخ هوليوود. وأكد محامي جولي، جيمس سيمون أن الزوجين توصلا إلى اتفاق.

وكانت مجلة بيبول قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

ولم يتم تقديم أي مستندات للمحكمة حتى الآن، حيث سيتعين على القاضي التوقيع على التسوية.

ولم يُكشف النقاب على الفور عن تفاصيل التسوية. ولم يرد ممثلو بيت على الفور على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وقال جيمس سايمون، محامي جولي، في بيان "هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة جارية بدأت قبل ثماني سنوات. صراحة أنجلينا منهكة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء انتهى"، مضيفا أنه تم الانتهاء من تسوية الطلاق وتوقيعها وتقديمها إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن جولي وبراد بيت الفائزين بجائزة الأوسكار، ظلا لمدة 12 عاما من بين أبرز الثنائيات في هوليوود، ولديهما ستة أبناء. وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في عام 2016. وأعلن القاضي طلاق الثنائي في عام 2019، ولكن كان من الضروري عليهما التوصل إلى تسوية بشأن تقسيم الأصول وحضانة الأبناء، بشكل منفصل عن الطلاق.