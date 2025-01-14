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الترفيه

سمية الخشاب.. «أم أربعة وأربعين» في رمضان

سمية الخشاب.. «أم أربعة وأربعين» في رمضان
14 يناير 2025 20:43

محمد قناوي (القاهرة) تخوض سمية الخشاب السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل سعودي بعنوان «أم أربعة وأربعين»، في أول مشاركة بالدراما الخليجية، إخراج السوري المثنى صبح، وتأليف الكويتية هبة مشاري حمادة.
قالت سمية إن العمل يتم تصويره بفريق تركي، وتشارك في بطولته جومانا مراد، هدى الخطيب، ميس قمر، شهاب حجيه، نايف خلف، وليلى عبدالله، وممثلون آخرون من السعودية والكويت والإمارات وسوريا والعراق والبحرين ولبنان، وأجسد خلاله شخصية سيدة مصرية تواجه العديد من الصعوبات وتربطها علاقات إنسانية مع شخصيات بالمسلسل.
وأوضحت أنها تحمست لخوض هذه التجربة لأن الشخصية التي تجسدها مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، كما أن لها جمهورا كبيرا بالخليج.
وأشارت الخشاب إلى أنها انتهت من تصوير فيلم «التاروت»، مع رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، والفيلم يعيدها للسينما بعد غياب 9 سنوات منذ مشاركتها في فيلم «الليلة الكبيرة» عام 2015.
 وكشفت الخشاب عن أن الفيلم تشويقي ويتناول قصة 3 فتيات تعرضن لحادث مأساوي، أثّر في حياتهن بطرق غير متوقعة، وخلق صراعاً داخلياً وخارجياً مؤلماً.
وأعربت سمية عن رغبتها في تقديم شخصية «صعيدية»، والتي لم تلعبها منذ 18عاماً، عندما قدمت دورها في مسلسل «حدائق الشيطان».

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