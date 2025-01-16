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الترفيه

"بلو أوريجين" تطلق أول رحلة لصاروخها "نيو غلين"

لحظة انطلاق الصاروخ "نيو غلين"
16 يناير 2025 19:39

أطلقت شركة "بلو أوريجين"، اليوم الخميس، أول رحلة لها إلى المدار بعد أكثر من 20 سنة على تأسيسها، عن طريق صاروخها الجديد "نيو غلين" الذي تشكّل عملية إطلاقه الأولى نقطة تحوّل للشركة ولقطاع الفضاء الخاص.
وأقلع "نيو غلين"، الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، أي بحجم مبنى مؤلف من 30 طبقة تقريبا، بنجاح قرابة الساعة 2,03 صباحا بالتوقيت المحلي (07,03 بتوقيت غرينتش) من قاعدة كاب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، رغم أنّ الظروف المناخية لم تكن مثالية.
وكانت الرحلة الأولى لهذا الصاروخ القوي القابل جزئيا لإعادة الاستخدام، منتظرة منذ سنوات وتم تأجيلها مرات عدة.
وأكدت أريان كورنيل المسؤولة في الشركة، خلال بث مباشر، أنّ المهمة قد حققت "هدفها الرئيسي"، وهو وضع القسم الثاني من الصاروخ في المدار.
كانت الشركة، المملوكة لرجل الأعمال جيف بيزوس مؤسس موقع "أمازون" للتجارة عبر الإنترنت، تطمح لتحقيق هذا الهدف.
وكتب ديفيد ليمب الرئيس التنفيذي لشركة "بلو أوريجين"، في منشور عبر منصة اكس "لقد فعلنا ذلك!"، وكان أشار قبل إطلاق الصاروخ إلى أنّ الهدف من العملية هو "الوصول إلى المدار. وأي شيء آخر يُنجز يكون إضافيا".
منذ سنوات، تنظّم الشركة بواسطة صاروخها "نيو شيبرد" رحلات سياحة فضائية تحمل عددا من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد الحدود النهائية لكوكب الأرض، لكنّها لم تُجر بعد أي رحلة إلى المدار.
مع صاروخه الجديد "نيو غلين"، يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء.

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المصدر: آ ف ب
بلو أوريجين
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