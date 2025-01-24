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الترفيه

طوارئ في "ميتا" بسبب روبوتها للدردشة

طوارئ في "ميتا" بسبب روبوتها للدردشة
24 يناير 2025 08:22

قال مصدر مطلع إن عدم قدرة روبوت الدردشة التابع لشركة ميتا والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على تحديد هوية الرئيس الحالي للولايات المتحدة يجري التعامل معها بشكل عاجل في الشركة بهدف إصلاح ذلك في أسرع وقت ممكن.
تم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يوم الاثنين خلفا للديموقراطي جو بايدن. لكن روبوت ميتا للدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقول حتى يوم الخميس إن بايدن هو الرئيس، وهو ما أشار إليه المصدر وما خلص إليه اختبار رويترز للخدمة.
فعندما سألته رويترز يوم الخميس عن اسم الرئيس، أجاب بالقول "الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن. ومع ذلك، وفقا لأحدث المعلومات المتاحة، أدى دونالد ترامب اليمين رئيساً في 20 يناير 2025".

وقال المصدر المطلع على سير العمل إن المشكلة دفعت ميتا إلى بدء عملية طارئة تستخدمها لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم إس.إي.في.

وقال المتحدث باسم ميتا دانيال روبرتس رداً على طلب للتعقيب "يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب. كل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية تستدعي أحيانا نتائج قديمة، وسنستمر في تحسين الخصائص لدينا".
ولم يعلق على الإجراءات الطارئة التي تنفذها ميتا إن وجدت.
وقال المصدر لرويترز إن هذا هو الإجراء الطارئ الثالث على الأقل الذي تشهده ميتا هذا الأسبوع فيما يتعلق بانتقال الرئاسة في الولايات المتحدة.

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المصدر: رويترز
روبوتات الدردشة
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