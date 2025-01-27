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اقتراح جديد قد ينهي حظر "تيك توك" في أميركا

اقتراح شراكة جديد قد ينهي مشكلة "تيك توك" في أميركا
27 يناير 2025 10:34

الاتحاد (أبوظبي) كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن شركة Perplexity AI قدمت اقتراحًا جديدًا للاندماج مع تطبيق تيك توك، يتضمن ترتيبًا يمنح الحكومة الأميركية حصة تصل إلى 50% من الملكية في الكيان الجديد.

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  • اقتراح جديد قد ينهي مشكلة

وأكد مصدر مطلع لـTechCrunch دقة التفاصيل التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس". وفقًا للاقتراح المعدل، ستُنشأ شركة جديدة تضم Perplexity AI وتيك توك ومستثمرين إضافيين. وستحصل الحكومة الأميركية على حصتها بعد طرح الشركة للاكتتاب العام (IPO) بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما يمكن لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، الاحتفاظ بحصة من الملكية.وجاءت هذه التعديلات استجابةً لتعليقات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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تجدر الإشارة إلى أن تطبيق تيك توك قد تعطل لفترة وجيزة نهاية الأسبوع الماضي، بعد إصدار قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. إلا أن التطبيق عاد للعمل بعدما أعلن ترامب عن توقيع أمر تنفيذي لتمديد مهلة البيع. وأشار ترامب حينها إلى رغبته في حصول الولايات المتحدة على "50% من الملكية"، من دون أن يتضح إذا كان يقصد الحكومة الأميركية تحديدًا أو المستثمرين المحليين.

في سياق متصل، أفادت تقارير أخرى بأن البيت الأبيض كان يجري مفاوضات حول صفقة مع شركة Oracle، التي تدير حاليًا البنية التحتية لحركة المرور الخاصة بتيك توك داخل الولايات المتحدة. وردًا على ذلك، قال ترامب إنه ناقش الأمر مع "عدة جهات"، لكنه لم يتحدث مع Oracle مباشرة.

  • اقتراح جديد قد ينهي مشكلة

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجري محادثات مع عدة أطراف بشأن شراء تيك توك وإن من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق الذي يحظى بالشعبية في غضون 30 يوماً.


وأضاف: "أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به".وقال ترامب العديدون يتحدثون معي، أشخاص مهمون جدا، بشأن شرائه وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الثلاثين يوما المقبلة. الكونجرس أمهل 90 يوما. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً".

 

الولايات المتحدة
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