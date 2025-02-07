مهرجان «دار الزين» بالعين ينطلق 14 فبراير

أبوظبي (الاتحاد) يحفل مهرجان «دار الزين» بنسخته الجديدة هذا العام، الذي يقام بحديقة الجاهلي في العين من 14 إلى 23 فبراير الجاري، بالأنشطة الترفيهية المتنوعة في الهواء الطلق. وتتحول حديقة الجاهلي بالعين خلال المهرجان إلى وجهة حيوية يلتقي فيها سحر الطبيعة مع المغامرات والتجارب الاستثنائية والأجواء العائلية والعروض الترفيهية الحية.وتقدّم نسخة هذا العام، مجموعة مميزة من التجارب والعروض التفاعلية الجديدة المستوحاة من الطبيعة والحياة البرية، والتي تطلق العنان أمام الخيال، وتوفّر فرصة ثمينة لقضاء أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء، سواءً كانوا من عشاق التسلّق أو الاكتشاف أو تجربة أشهى المأكولات والنكهات. ويحوّل المهرجان حديقة الجاهلي إلى ساحة مليئة بخيارات المرح والتسلية حيث يحلو لأفراد العائلة قضاء أوقات ممتعة للغاية وتسجيل ذكريات لا تنسى في رحاب الطبيعة الخلابة. ويقدم المهرجان باقة متميزة من الفعاليات والأنشطة الجديدة في الهواء الطلق وتشمل أبرز الفعاليات «مقابلة المشاهير» ومسار تحدي العقبات المستوحى بتصاميمه من أشكال الحيوانات وتضم هذه التجربة 3 مسارات تحفّز الإبداع وتعزّز النشاط البدني وروح التحدي والشجاعة، وهي «مستنقع التمساح»، والذي يقدم للمشاركين تجربة ممتعة تعتمد على خفة الحركة، والقدرة على التحمل، ويحصل كل منهم على ميدالية رمزية مكافأة لاتمامه المسار. ويستطيع المغامرون الأصغر سناً تجربة مسار «المغامرة البرية»، والذي يضم 6 تحديات ضمن تصميمه المستوحى من الغابة البرية، أما بالنسبة للبالغين والأطفال، بدءاً من عمر 16 عاماً، فيمكنهم المشاركة في تحدّي «طرزان»، وهي مسابقة تحفّز روح التحدّي، إذ تتطلب سرعة عالية من قبل المشاركين لإكمال المسار بأقصر وقت ممكن، ويحصل الفائزون الأوائل على جوائز نقدية. ومن فعاليات المهرجان هذا العام «حديقة المغامرات» ويمكن لعشاق المغامرات تجربة باقة متنوعة من أنشطة حديقة المغامرات، بدءاً من لعبة القفز الحر من ارتفاع 10 أمتار، وتجربة «زيبلاين» التي تتيح للكبار والصغار التحليق فوق أجواء المهرجان، وصولاً إلى لعبة الوسادة الهوائية التي تختبر روح الشجاعة والمغامرة أو حتى تحدي جدار التسلق. ويوفر «ميدان المعركة» لعشاق المغامرات ومحبي ألعاب الليزر، تجربة جديدة ومميزة تحاكي أجواء المعارك الحقيقية.

وتشمل الفعاليات «ورشة عمل كرة القدم مع SV2»، ويحظى من خلالها عشاق كرة القدم بفرصة مميّزة لصقل مهاراتهم الكروية في جلسة تدريب حصرية مع صانع المحتوى العالمي SV2، الشهير بتحدياته ومهاراته الإبداعية الملهمة، وذلك خلال أيام 16 و17 و18 فبراير. ويقدّم المسرح الترفيهي مجموعة متنوّعة من الحفلات الموسيقية الحيّة والعروض التفاعلية، ويوفّر فرصة مميزة للزوار والعائلات للاستمتاع بالفقرات الفنية التي تقدمها الشخصيات الكرتونية المحبّبة مثل شخصيات كوكوميلون الشهيرة بأغنياتها الممتعة للأطفال. ويحظى الزوار خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع بفرصة مقابلة منصور وأصدقائه وعائلته في «مغامرات منصور: المهمة الخضراء» المليئة بالمرح والضحك. ويستضيف المسرح عروضاً مستوحاة من الطبيعة، والكثير من الفعاليات الترفيهية، والتجارب التعليمية التي تركز على الطبيعة والحياة البرية. ويمكن للزوار مقابلة شخصيات الحيوانات الكرتونية المحبّبة، مما يضفي أجواء مفعمة بالمتعة والتعلم والفائدة، ويجعل منه الوجهة المثالية للكبار والصغار. وتوفر نسخة هذا العام من المهرجان تشكيلة من أشهى النكهات والأطباق التي تحمل توقيع نخبة من العلامات التجارية العالمية والمحلية. ويبلغ عدد وجهات الطعام المحلية 18 وجهة في ساحة الطعام، إلى جانب الخيارات العالمية الـ 3 التي تتوزع عند مدخل المهرجان.

