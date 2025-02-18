«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة

دبي(الاتحاد)

كشفت مبادرة «صناع الأمل» عن تفاصيل الحفل الختامي لنسختها الخامسة، الذي يقام برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 23 فبراير الجاري في «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك بدبي، حيث ينال صانع الأمل الأول مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 26 ألف طلب ترشيح استقبلتهم المبادرة خلال شهر واحد.



أوبريت غنائي

أعلنت «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء عن طرح تذاكر الحفل الختامي لنسختها الخامسة، والذي يقدمه الإعلاميان نيشان، وأسمهان النقبي، فيما يشارك في الأوبريت الغنائي خلال الحفل الختامي، نخبة من أشهر نجوم الغناء العرب وهم: حمود الخضر، وليد الشامي، بلقيس، وعمر العبد اللات، وذلك قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي، كما يشارك في الحفل، المغني والموسيقي العالمي «رد ون RedOne» الذي يعتبر من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم.



قصص ملهمة

ويتضمن الحفل الختامي، سرد قصص ملهمة لعدد من صناع الأمل في الوطن العربي، من أصحاب المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية التي أسهمت في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم، وساعدت على تحسين حياة الناس نحو الأفضل، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وأعرب الفنانون والإعلاميون المشاركون في الحفل الختامي لتتويج أوائل صناع الأمل في النسخة الخامسة، عن سعادتهم بالإسهام في نشر ثقافة الأمل في الوطن العربي، وتشجيع الشباب العرب على الانخراط في صناعة الأمل والتغيير الإيجابي ومكافحة اليأس والسلبية وأخذ زمام المبادرة لتغيير واقعهم وتحقيق أحلامهم وبناء المستقبل الذي يتطلّعون إليه.



أصحاب العطاء

وأعرب الفنان حمود الخضر، عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لهذه المبادرة الملهمة، وقال إن دعم صناعة الأمل في الوطن العربي رسالة نبيلة، وإن كل فنان يتحمل مسؤولية الإسهام في التعريف بمبادرات أصحاب العطاء والإنسانية في العالم العربي.

ومن جانبه، قال الفنان وليد الشامي، إن مبادرة «صناع الأمل» استطاعت تحفيز مئات الآلاف من الشباب العرب على تطوير مبادرات إنسانية ومجتمعية تستهدف مساعدة وخدمة الآخرين، وإنه سعيد بالمشاركة في الحفل الختامي لنسختها الخامسة.

وبدورها اعتبرت الفنانة الإماراتية بلقيس أن المشاركة في الحفل الختامي للنسخة الخامسة من مبادرة «صناع الأمل» هي تكريم لا يقدر بثمن لأي فنان، وقالت إن الفن الحقيقي هو الذي يسهم في نشر الإيجابية والتفاؤل، معربة عن الشكر لدولة الإمارات ملهمة الإنسانية وفعل الخير.



فرصة استثنائية

فيما، عبّر الفنان العالمي «رد ون» عن سعادته بالمشاركة مرة جديدة في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل، وقال إن صناعة الأمل هي أنبل رسالة في الحياة، وإنه لا معنى للفن إن لم يسهم في تغيير واقع الناس نحو الأفضل والاحتفاء بالنماذج القوية بعطائها وتفانيها من دون انتظار كلمة شكر.

وأشار الفنان عمر العبد اللات إلى أن مشاركته في الحفل الختامي لتتويج بطل النسخة الخامسة، فرصة استثنائية للتعرف على كوكبة جديدة من صناع الأمل، وإسهام يعتز به من أجل تحقيق أهداف المبادرة في بث روح المنافسة بين أبناء الوطن العربي من أجل تقديم مشروعات إنسانية فريدة.



رسالة للخير

وأعرب الإعلامي نيشان عن شكره للقائمين على مبادرة «صناع الأمل» لمنحه للمرة الرابعة على التوالي فرصة الظهور مجدداً في حفلها الختامي، مؤكداً أن دولة الإمارات حاضنة للخير وصناعتِه وصُنّاعِه، وعاصِمة الأمل والإيجابية في العالم العربيّ.

في السياق ذاته، أكدت الإعلامية أسمهان النقبي، أن مبادرة «صناع الأمل» تجسد رسالة دولة الإمارات في ترسيخ قيم البذل والعطاء بلا حدود، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تقديم هذا الحفل الفريد الذي يتابعه عشرات ملايين العرب، وفخورة بالإسهام في نشر رسالة المبادرة ومكافحة اليأس في العالم العربي.