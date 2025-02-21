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الترفيه

شاكيرا تطلق جولتها العالمية من البرازيل

شاكيرا
22 فبراير 2025 01:09

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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أطلقت أيقونة الموسيقى اللاتينية شاكيرا مؤخراً جولتها العالمية الأولى، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للترويج لألبومها الأخيرLas mujeres ya no lloran والذي فازت عنه أخيراً بجائزة غرامي.
وبأسلوبها الفني المتنوع، أشعلت الفنانة الكولومبية الأجواء في ملعب نيلسون تشافيز الأولمبي، الذي يتسع لنحو 46 ألف شخص، وقدّمت بعضاً من أشهر أغانيها مع أعمال من ألبومها الجديد، وهو الـ 12 في مسيرتها.
وقدمت أغنية Shakira: Bzrp Music Sessions، Vol. 53 التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية وترتبط بانفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه في يونيو 2022. وتوجهت شاكيرا إلى الجمهور بالقول «الموسيقى تشفي»، داعية إلى التحلي بروح «المقاومة».
وأضافت: من الجيد والرائع أن تحب شخصاً آخر، ولكن من الأفضل أن تحب نفسك. وهذه أول جولة منذ عام 2018 للنجمة الكولومبية بالبرازيل، التي طارت شهرتها حول العالم مع أغنية «وينيفر ويريفر» في عام 2001، فمن البوب إلى الريغيتون، مروراً بالسالسا والباتشاتا الدومينيكانية، قدمت شاكيرا عرضها الفني في ريو دي بعد أيام قليلة من حصولها على جائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني.

شاكيرا
البرازيل
الموسيقى
ريو دي جانيرو
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