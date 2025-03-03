سلوى خطاب.. .. مع «حكيم باشا» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك سلوى خطاب في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «حكيم باشا»، حيث تجسد شخصية سيدة صارمة وقوية يخشى المحيطون بها التعامل معها، في ظل صراعات محتدمة، ناتجة عن سيطرة «حكيم» على أملاك العائلة، تأليف محمد الشواف وأحمد خالد، بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي، ودينا فؤاد.

قالت سلوى إنها تحمست لتقديم شخصية صعيدية للمرة الثانية في مشوارها، بعد أن قدمت شخصية «رئيسة» في مسلسل «الضوء الشارد» عام 1998.

على الصعيد الخليجي، شاركت خطاب في المسلسل الكوميدي الكويتي «الفاشنيستا»، وجسدت فيه شخصية «عادلة»، المتزوجة من أحد الأثرياء، لتواجه صراعات أسرية عدة، تأليف يوسف الجناعي، وإخراج أحمد عبد الواحد، وبطولة جمال الردهان وهدى الخطيب.