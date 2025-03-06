البلام.. مسجون في «السيرك»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يحضر الممثل الكويتي حسن البلام، في رمضان من خلال مسلسل «السيرك»، وتدور الأحداث حول مجموعة من السجناء تُتاح لهم فرصة قضاء عقوبتهم عبر أعمال الخدمة الاجتماعية داخل سيرك بدلاً من السجن، ويجدون أنفسهم أمام تحديات ومفارقات طريفة خلال تعاملهم مع هذا العالم وأهله، مما يخلق أجواءً بالمواقف والتفاعلات الإنسانية.

يجمع العمل بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويشارك في بطولته داود حسين، وسعاد علي، تأليف محمد رباح، وإخراج عيسى ذياب، وتم تصويره بالكامل في أبوظبي.

يذكر أن حسن البلام شارك مؤخراً في مسرحية «طالبين القرب»، التي عرضت ضمن برنامج «حياكم في أبوظبي»، بمشاركة داوود حسين، وقدم الثنائي عملاً يجمع بين الرومانسية والكوميديا الاجتماعية، حول قضية الحب والزواج في مواجهة التقاليد والعقبات الأسرية.