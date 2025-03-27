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التعليم والمعرفة

"تشات جي بي تي".. توليد صور مذهلة بدقة غير مسبوقة

"تشات جي بي تي".. توليد صور مذهلة بدقة غير مسبوقة
27 مارس 2025 16:23

أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) عن تحديث استثنائي لمنصتها الذكية ChatGPT، يتيح لها توليد صور معقدة بدقة غير مسبوقة استنادًا إلى أوصاف نصية تفصيلية. يمثل هذا التطوير قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمنح المستخدمين أدوات أكثر تطورًا لإنشاء المحتوى البصري والتفاعل معه.

 

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قدرات متقدمة بدعم من "GPT-4o"



يعتمد التحديث على النموذج المتطور GPT-4o، الذي يدمج معالجة النصوص والصور ضمن نظام موحّد، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستخدمين. الآن، يمكن إنشاء رسوم كرتونية تتضمن شخصيات محددة ونصوص مكتوبة بدقة داخل الصور، وهي ميزة كانت تشكل تحديًا في الإصدارات السابقة. كما أصبح بالإمكان تعديل الصور بمرونة، حيث يمكن تغيير الألوان وإضافة عناصر جديدة دون الحاجة إلى إعادة إدخال الأوصاف النصية بالكامل.  



 

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 تأجيل الميزة للمستخدمين المجانيين



رغم الترقب الكبير، أعلنت الشركة عن تأجيل إتاحة ميزة توليد الصور لمستخدمي النسخة المجانية، بعد أن فاقت شعبية الأداة التوقعات. في الوقت الحالي، تقتصر هذه الميزة على مشتركي ChatGPT Plus، وPro، وTeam، فيما لم تحدد الشركة بعد موعد إتاحتها للجميع.  

يشكل هذا التحديث خطوة جوهرية في تطوير الذكاء الاصطناعي التفاعلي، مما يعزز إمكانيات الإبداع الرقمي ويفتح المجال أمام تطبيقات أكثر تطورًا في المستقبل.

غيث حلواني(أبوظبي)

تشات جي بي تي
الصور
الذكاء الاصطناعي
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