إبراهيم استادي: البطولات الجماعية تثري الدراما المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يطل الإماراتي إبراهيم استادي في رمضان، ممثلاً في مسلسل «شغاب» الذي يُعرض على «قناة الإمارات»، وإعلامياً في برنامج «السالف» الذي يُعد أول برنامج من إنتاجه الخاص، وتُعرض حلقاته على منصات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب».



أضخم الإنتاجات

أعرب إبراهيم استادي عن سعادته البالغة للمشاركة للمرة الثانية في أعمال درامية من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، بعدما سبق وأن شارك في مسلسل «بو حظين» مع الممثل جابر نغموش الذي عُرض في رمضان 2023، وقال: أعود من جديد على قنوات تلفزيون أبوظبي هذا العام بمسلسل «شغاب» الذي يُعتبر من أضخم الإنتاجات الدرامية المحلية، حيث يسلّط العمل الضوء على تجارب إنسانية من مختلف المجتمعات في 3 حقب زمنية، والتي تشكل النسيج الإماراتي من مختلف إمارات ومدن وقرى الدولة، في قالبٍ غني يعكس التنوع في العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي.



ملحمة درامية

أوضح استادي، أن أكثر ما يميز العمل أنه يجمع توليفة من نجوم الدراما في الإمارات سواء المخضرمين أو الشباب، الأمر الذي أسهم في إثراء الأحداث الدرامية بشخوص متنوعة ضمن مشاهد تفاعلية ومشوّقة، مشيداً بالتطور الذي تشهده الدراما المحلية من حيث تنوع القصص والمضمون ومشاركات متميزة من نجوم الدراما في بطولات جماعية بين الممثلين المخضرمين والشباب، والتي تثري الدراما المحلية وتثمر عن تنفيذ إنتاجات بأعلى المستويات الفنية، وهذا ما ظهر أمام الشاشة الصغيرة في «شغاب» الذي تكاتف في تنفيذه جيلين من الممثلين ونجحوا في صنع ملحمة درامية تراثية ستكون لها بصمة في تاريخ الدراما الإماراتية.



اعتزاز

لفت إبراهيم أنه يفخر بالوقوف للمرة الأولى أمام كاميرا المخرج المتميز مصطفى رشيد، ويشارك في قصة من تأليف الكاتب المبدع إسماعيل عبد الله، المعروف بكتاباته الدرامية التلفزيونية العميقة في المضمون والطرح، والتي تنال صدىً كبيراً وتلقى استحسان المتابعين في مواسم رمضان المختلفة، مشيداً بالدور الكبير والمهم الذي يعلبه الممثل والمنتج المنفذ حبيب غلوم، في حرصه التام على تقديم دراما محلية بأعلى المستويات الإنتاجية.



طريقة مبتكرة

حول برنامج «السالف» أوضح استادي أنه بعد حصوله على منحة الثقافة والإبداع من وزارة الثقافة في الإمارات، قرر السفر إلى جمهورية مصر العربية لتصوير أول برنامج من إنتاجه الخاص لمنصات التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وقال: يتألف من 20 حلقة، تعرض كل حلقة قصة من العالم العربي والعالم، وتتناول موضوعات تاريخية ترتبط بواقعنا المعاصر، مع تقديمها بطريقة مبتكرة من حيث الأزياء والديكورات.



طرائف الخوالي

لفت إبراهيم إلى أنه تولى إعداد البرنامج وحضر له على مدى أكثر من 6 أشهر، ومدة كل حلقة تتراوح بين 5 و 7 دقائق، موضحاً أن فكرة البرنامج أتت امتداداً لتجربة مسابقة «طرائف الخوالي» التي قدمها العام الماضي، ولاقت استحسان المتابعين، والتي حمسته لإجراء مسابقة أخرى هذا العام ضمن برنامج تثقيفي تعليمي، تُبث حلقاته عبر منصة «يوتيوب»، فيما تُطرح الأسئلة الخاصة بالمسابقة في كل حلقة عبر منصة «انستجرام».



تحدٍ كبير

وصف إبراهيم استادي التجربة بأنها تحدٍ كبير، لكنها في الوقت نفسه خطوة مهمة نحو مشاريع أكبر في المستقبل، وقال: المختلف في «السالف» هذه المرة هو روح السرد، وجودة الصورة، ونوعية القصص التي تحمل إسقاطات على حياتنا الحالية بشكل غير مباشر، والهدف من كل حلقة هو نشر الوعي في الوطن العربي وإبراز الجوانب الإنسانية التي كانت موجودة في الماضي، والتي نريد أن نربطها بالحاضر، وتقديم التاريخ بشكل تعليمي وتثقيفي للجيل الجديد.