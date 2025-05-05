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شيخة الجابري تكتب: في السفر وحكاياته

شيخة الجابري تكتب: في السفر وحكاياته
5 مايو 2025 12:44

في الأسفار فوائد عديدة، وميزاتِ فريدة، كانوا يقولون في السفر 7 فوائد، وفي زمننا هذا تضاعفت تلك الفوائد وتعددت وتنوعت لتصير أشياء كثيرة يتيحها لنا زمن التحول التقني المتسارع، فنحن نعايش ركضاً تقنياً يسير بنا على متنِ ملايين الساعات الضوئية، لا نكاد نلتقط جديدة حتى يفاجئنا بما هو أحدث، ومن ذلك التغيير في وسائل النقل والمواصلات على سبيل المثال لا الحصر.

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قديماً كان السفر سيراً على الأقدام وعلى ظهور الجمال وغيرها من الأنعام، ثم تطورت إلى العربات التي تجرها الحيوانات، ثم صنع الإنسان القوارب الصغيرة وصولاً إلى السفن عابرة المحيطات، ثم جاءت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، فظهرت القطارات البخارية، فالسيارات التي تعمل بالمحركات، ثم الطائرات، إلى أن أصبح لدينا اليوم سيارات كهربائية، وقطارات فائقة السرعة، وطائرات نفاثة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى كالتاكسي الطائر، والقطارات والسيارات ذاتية الدفع والقيادة.

أضف إلى ذلك المركبات الفضائية وما تتيحه من فرص السياحة في الفضاء، ورغم التكلفة المالية المرتفعة لمثل هذا النوع من السياحة إلا أن هناك من يطرب لخوض غمار مثل تلك المغامرات وإن دفع في سبيل ذلك ملايين الدولارات، إذن التحولات من حولنا مذهلة وسريعة، ولا شك أن الجيل الجديد من أبنائنا يعيش أزهى أيامه، بينما يبقى جيل الزمن الطيب كما يسمونهم يعيش أزمة حقيقية تجعله حائراً بين قديمه الذي يهوى، وحاضره الذي يجب أن يوُاكب، وبين الحاضر المعاش وأهمية الإيمان به يصير التحول إلى الجديد في حاجة إلى معرفة وتدريب.

هذا المقال مثلاً أكتبه وأنا على متن طيران الاتحاد في رحلة العودة إلى الوطن بعد مشاركة ناجحة في معرض الرباط الدولي للكتاب، والتي جاءت تحل مظلة هيئة الشارقة للكتاب، حيث حلّت الإمارة الباسمة ضيف شرفٍ على المعرض، أكتب مقالي على جهازٍ لوحيٍ بحجم كف اليد وبقلمٍ رشيقٍ يذوب في رأسه ممحاة تذيب الحبر المندلق بحروف زائدة أو خاطئة، يتعامل مع الحروف بخفةِ طير يسير نحو غصنه الذي يحب. هكذا نتعايش مع الجديد الذي يُرعبني فيه أن أعتاد عليه وأنا العاشقة لأقلامي وأوراقي البيضاء المُلهمة، تلك التي لوّنتُ بها أحلامي الصغيرة، ومارستُ طقوس كتابة ما يدور في خاطري من أفكارٍ وأشعار على مساحاتها الشاسعة التي كلما أنهيتُ صفحة منها أخذتني إليها صفحةُ أخرى في حالةِ حب متبادلٍ لا يستطيع هذا الجهاز القابض على كفّي أن يفهمها أو يشعر بها. شيخة الجابري Qasaed21@gmail.com

أحوال
شيخة الجابري
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