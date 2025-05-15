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«شاومي» تطلق شريحة هواتف محمولة مطورة ذاتياً

«شاومي» تطلق شريحة هواتف محمولة مطورة ذاتياً
15 مايو 2025 20:42

 أعلنت شركة شاومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية والمركبات الكهربائية اليوم الخميس أنها تعتزم إطلاق شريحة هواتف محمولة جديدة مطورة ذاتياً في أواخر مايو.
أعلن النبأ الرئيس التنفيذي للشركة لي جون عبر حسابه على موقع ويبو. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وتعكس هذه الخطوة الجهود التي تبذلها شاومي لتطوير معالج متطور للهواتف المحمولة، إذ ركزت على شرائح أبسط مثل شرائح إدارة الطاقة ومستشعرات الصور المستخدمة في الهواتف الذكية.
وازدادت حدة المنافسة في سوق الهواتف الذكية الصينية، إذ يستغل المنافسون مثل شركتي هواوي وأبل الشرائح الخاصة بهما والمصممة خصيصاً لإنشاء أنظمة بيئية متكاملة وتعزيز تجربة المستخدم.
وبدأت شركة أبل بتصميم شرائحها الخاصة عام 2010، مع طرح شريحة (إيه 4) في الجيل الأول من أجهزة آيباد وآيفون 4.
واعتباراً من هذا العام، تستخدم معظم منتجات الشركة شرائح أبل، بما في ذلك سلسلة معالجات (إم) لأجهزة ماك بوك وأيباد ، وسلسلة (إيه) لأجهزة أيفون وآيباد وسلسلة (إس) لساعة أبل ووتش.

 

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