مايان السيد تترقب «ولنا في الخيال حب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تترقّب الممثلة مايان السيد عرض فيلم «ولنا في الخيال حب»، الذي تجسد فيه شخصية طالبة جامعية متفوقة تجمع بين الذكاء والجمال، ويشاركها بطولته أحمد السعدني، وفريدة رجب، تأليف وإخراج سارة رزيق.

أوضحت مايان أن أحداث الفيلم تدور في إطار الكوميديا الرومانسية حول أستاذ جامعي انطوائي، يتجنب الانخراط في أي علاقة عاطفية، إلى أن يقع في حب الطالبة «فريدة»، في علاقة تحمل الكثير من التناقضات، خصوصاً مع فارق السن الكبير بينهما، ويجد الأستاذ الجامعي نفسه في مأزق، فهل ينقاد خلف مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.

من ناحية أخرى، أنهت مايان تصوير مشاهدها في فيلم «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، حيث تشارك في القصة الرابعة من العمل مع حسن مالك، وتتناول خصوصية الحب في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، وما تفرضه تلك المنصات من تحوّلات في طبيعة العلاقات، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كريم قاسم، ومنة شلبي.

كما تواصل مايان تصوير مشاهدها في فيلم «قصر الباشا»، وتجسّد فيه شخصية عاملة في أحد الفنادق، وتنخرط في سلسلة من الأحداث المثيرة ذات الطابع الاجتماعي والتشويقي، وتدور الحبكة حول شخصية كاتب روايات بوليسية يؤدي دوره أحمد حاتم، فيما يجسد حسين فهمي دور صاحب الفندق، ضمن سياق تتشابك فيه الخطوط النفسية والغموض، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.