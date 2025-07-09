ماجد الكدواني.. يستعيد حبه الأول بعد التقاعد

سعيد ياسين (القاهرة)

يعيش الممثل ماجد الكدواني حالة من النشاط الفني، حيث انتهى مؤخراً من تصوير دوريه في فيلمين جديدين، من المقرر عرضهما في صالات السينما المحلية والعربية قريباً، كما يستعد حالياً للمشاركة في أكثر من عمل جديد.

أوضح الكدواني أنه يشارك في بطولة فيلم «فيها إيه يعني»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويركز على كيفية وقوع الإنسان في الحب في أي وقت، ويجسد فيه شخصية محاسب متقاعد عاش قصة حب قديمة مع ربة منزل، وتتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور السنين، ويشاركه البطولة غادة عادل، مصطفى غريب، أسماء جلال، وميمي جمال، إخراج عمر رشدي حامد.

وأشار إلى أنه يشارك أيضاً في فيلم «أسد» مع محمد رمضان ورزان جمال، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد خلال فترة الحكم العباسي، ويجسد فيه شخصية «المقدم سراج»، وهو من إخراج محمد دياب.

فيما يشارك الكدواني كضيف شرف في الفيلم المعروض حالياً في صالات السينما «المشروع X» مع كريم عبدالعزيز، في سابع تعاون فني بينهما بعد أفلام «حرامية فى كى جى تو»، «حرامية فى تايلاند»، «نادي الرجال السري»، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، «فاصل ونعود»، ومسلسل «الاختيار 2».