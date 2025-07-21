8 فعاليات عائلية في «صيف أبوظبي.. فوق الوصف»

أبوظبي (الاتحاد)

من المخيمات الإبداعية إلى الحرف التراثية والمغامرات في المدن الترفيهية، تزخر أبوظبي بفعاليات متنوعة تناسب مختلف الأعمار، وتجمع أفراد الأسرة في أجواء من المرح، ضمن حملة «حياكم في أبوظبي» التي أطلقها «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» بعنوان «صيف أبوظبي.. فوق الوصف».

وضمن الحملة، تطلق «حياكم في أبوظبي» عروضاً ترفيهية عائلية، تقدم للأطفال والعائلات تجارب استثنائية مميزة، وعيش أجمل اللحظات، من خلال 8 فعاليات عائلية، حيث يستمر عرض «دخول مجاني للأطفال» في جزيرة ياس حتى 30 سبتمبر المقبل، ويتيح لطفل دون 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً مع كل شخص بالغ، سواء كان ذلك في الفنادق المشاركة في العرض، أو الحدائق الترفيهية في «عالم فيراري جزيرة ياس»، «ياس ووتر وورلد»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس».

ومن 1 يوليو إلى 1 أغسطس، يستضيف متحف الأطفال في «متحف اللوفر أبوظبي» المستكشفين الصغار للتدرب كرواد فضاء، ودمج الفنون بالخيال، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الأطفال.

ويمكن للأطفال والعائلات اكتشاف العالم بكل الحواس في «مجمع 421 للفنون»، حيث تتحول الطبيعة إلى فصل دراسي في هذا النادي الصيفي، حيث يتفاعل الأطفال مع عناصر البيئة من خلال أنشطة حسية ممتعة، واكتشاف كل شيء، بدءاً من الهواء الذي نتنفسه، والأرض التي نخطو عليها، إلى الألوان واللمسات المتنوعة من حولنا. ويمكن للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات، المشاركة في الأسبوع الذي يبدأ في 7 يوليو. أما الأطفال بين 9 و11 سنة، فيمكنهم المشاركة في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو.

ويقدم قصر الحصن والمجمّع الثقافي للزوار الصغار بين أعمار 6 و14 عاماً، من 7 إلى 22 يوليو، مخيمات تجمع بين الفنون التراثية والرسم والحرف اليدوية والتراث الإماراتي الأصيل. بينما يدعو بيت الحرفيين الأطفال إلى أنشطة تفاعلية تحتفي بالحرف اليدوية المحلية، من 14 إلى 31 يوليو.

وفي فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، يستضيف مخيم قصر الأطفال برنامجاً صيفياً مميزاً، من 7 يوليو إلى 5 سبتمبر. ويرتكز البرنامج على الاستدامة، فنون الطهي، الإبداع، الرفاهية، والاستكشاف، في بيئة محفزة لنمو الأطفال.

ويقدم مخيم «استوديو الفنون» في «منارة السعديات» من 7 يوليو إلى 22 أغسطس، تحت إشراف مدربين متخصصين، مشاريع فنية يومية، تعزّز الإبداع والعمل الجماعي والثقة بالنفس، ما يجعله فرصة مثالية للفنانين الصغار من عمر 6 إلى 12 عاماً لاكتشاف عالمهم الخيالي بالألوان.

وفي «مخيم الطهي» في مدرسة «إيكول دوكاس»، يكتشف مواهب الطهاة الصغار، من خلال مخيم عملي يقام في المجمّع الثقافي، من 2 يوليو إلى 23 أغسطس. ويتعلم الأطفال من سن 6 سنوات تحضير أطباق متنوعة من المأكولات الإماراتية والعالمية.

ويقضي الأطفال من عمر 4 إلى 12 عاماً وقتاً ممتعاً مليئاً بالأنشطة العملية في المخيم الصيفي بمدينة العين، في قلب المساحة الثقافية الساحرة بمركز القطارة للفنون، من 30 يونيو إلى 10 يوليو، ويقدم المخيم جلستين يومياً تتضمنان أنشطة متنوعة مثل فن الأوريجامي، الرسم على البالونات، نحت الصابون والخط العربي.