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فتحي عبد الوهاب.. «ثلاثة في واحد»

فتحي عبد الوهاب.. «ثلاثة في واحد»
29 يوليو 2025 01:42

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 4 سنوات عن شاشة السينما، يعود فتحي عبد الوهاب من خلال فيلم «ثلاثة في واحد»، ويشاركه البطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.
وأوضح عبد الوهاب أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن الكوميدي الممزوج بروح المغامرة، حول 3 أصدقاء تربطهم علاقة قوية منذ أن كانوا في المرحلة الثانوية، ويتم الدفع بهم في سلسلة من المواقف غير المتوقعة، ضمن حبكة تعتمد على المفارقات والتحديات. لافتاً إلى أن العمل سيتم تصويره بين القاهرة والإمارات، وأنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من دوره في الإمارات.
ويذكر أن فتحي عبد الوهاب شارك في عام 2021، في 3 أفلام، هي «ثانية واحدة» مع دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، «الكاهن» مع حسين فهمي، محمود حميدة، وإياد نصار، و«المحكمة» مع غادة عادل، صلاح عبدالله، جميلة عوض، ونجلاء بدر.

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