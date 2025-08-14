مصفوت.. وجهة الهدوء والمغامرة

خولة علي (أبوظبي)

تتميز دولة الإمارات بتنوعها الطبيعي الغني الذي يجمع بين الصحاري والبحار والواحات والجبال، مما أسهم في تكوين بيئات محلية فريدة تمتزج فيها التضاريس بالتراث.

وتُعد مدينة مصفوت نموذجاً بارزاً لهذا التنوع، فهي منطقة جبلية تتبع لإمارة عجمان، وتتمتع بموقع استراتيجي بين المرتفعات، مما يجعلها وجهة متميزة للسياحة الطبيعية والمغامرات، فضلاً عن احتضانها لإرث تاريخي وثقافي يعكس عمق الهوية الإماراتية في بيئتها الجبلية. وهي تستقطب الزوار، بما تمتلكه من تضاريس خلابة ومناخ معتدل في الصيف.

تراث أصيل

يشير الدكتور سيف البدواوي، الباحث في تاريخ الخليج، ومن أهالي المدينة، حيث نشأ وترعرع فيها، أن مصفوت ليست مجرد منطقة طبيعية، بل هي سجل حي لتاريخ التعايش بين الإنسان والبيئة، ومرآة لهوية الإمارات الجبلية.

ويذكر أن ما يميز مصفوت هو حفاظها على نقائها الجغرافي وتراثها الأصيل، من دون أن تذوب في زحام التحديث العشوائي. ومن يزورها اليوم، كأنما يعود إلى فصل نقي من فصول الإمارات القديمة.

ويقول البدواوي: تعود تسمية مصفوت إلى موقعها الجغرافي المحاط بالمرتفعات، حيث تبدو وكأنها «مصفوتة» أو مضغوطة بين الجبال، مما منحها عبر التاريخ حصانة طبيعية من الغزوات. أما المياه، فشكلت شريان الحياة في المدينة، عبر نظام الأفلاج والسدود، حيث تتوزع 9 أفلاج رئيسة وفرعية مثل: فلج الورعة والسلمي والنقاع، وبعضها يجري على مدار العام، فيما يعتمد الآخر على مياه السيول. وتنتشر السدود مثل سد السيهيان ومصفوت الكبير، التي ساعدت على استدامة الزراعة، وتعزيز خصوبة التربة.

معالم تاريخية

ويؤكد البدواوي أن المدينة، تزخر بمعالم تاريخية شاهدة على حقب متعددة، أبرزها قلعة مصفوت التي شيدت في القرن التاسع عشر، وتم ترميمها لاحقاً، وبوابة مصفوت التي أمر ببنائها المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي عام 1961، لتكون مدخلاً رمزياً للمدينة.

كما يبرز مسجد بن سلطان، أحد أقدم المساجد في المنطقة، إضافة إلى أبراج الحراسة مثل برج البومة على جبل الورعة، والذي سمّي كذلك نسبة لطائر البوم الساهر.

وفي قلب المدينة، يقع متحف مصفوت الذي يعكس ملامح الحياة القديمة، ويحتوي على مقتنيات نادرة تشمل أدوات الزراعة والطبخ والصيد والملابس وصور ومجسمات توثِّق الذاكرة الشعبية، كما يسلط المتحف الضوء على تراث الأسرة الحاكمة، وبعض الشخصيات البارزة من سكان المدينة.

طبيعة خلابة

يرى عشاق المغامرة أن سحر المدينة لا يكمن فقط في معالمها التاريخية، بل في طاقتها الطبيعية الخلابة، ويقول المغامر الإماراتي سالم عبيد: في كل زيارة لمصفوت أكتشف جانباً جديداً، إنها وجهة مثالية للتخييم واستكشاف الجبال، والهروب من ضغوط الحياة اليومية، فنشارك في تنظيم رحلات إلى قلب الطبيعة وعلى قمم الجبال في رحلة لا تخلو من المتعة والبهجة، للوصول إلى الهدف أو المكان الذي تم تحديده للفريق، وما يزيد من المتعة المناظر الخلابة والاطلالة الساحرة على المدنية المحاطة بالجبال كأنها تحتضنها بين ذراعيها.

ويلفت إلى أن هذا الموقع الفريد منح مصفوت هوية جغرافية وثقافية مميزة، جعلت منها وجهة مثالية للسياحة الجبلية والمغامرات الصيفية، ومقصداً لمحبي التراث الهدوء والطبيعة البكر.

الشجر والصخر

تشير شيخة محمد، إحدى المغامرات الإماراتيات، إلى أن أكثر ما يجذبها في مصفوت هو العلاقة المتناغمة بين الطبيعة والإنسان، ودفء العلاقات الاجتماعية التي لا تزال تحتفظ بها هذه المدينة الجبلية الصغيرة، مضيفة أن منظر الوديان التي تتدفق من أعالي الجبال لري المزارع، ومشهد التلاحم بين الشجر والصخر، يشعر الزائر بأنه عاد إلى الماضي بمختلف تفاصيله وملامحه القديمة.