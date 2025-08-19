الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ياسمين رئيس.. في 3 أفلام

ياسمين رئيس
20 أغسطس 2025 01:08

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يكسر قيود اللغة في الأفلام والتلفزيون
أحمد عز.. «ضابط شرطة»

تعيش الممثلة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني هذا العام، وتشارك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، حيث تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم «هيروشيما»، مع أحمد السقا، دياب، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وعلاء مرسي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.
وتصور ياسمين حالياً مشاهدها الأخيرة في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، درة، وانتصار، وتأليف كيرو أيمن، وإخراج خالد أبوغريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا عدة تخص المرأة.
وتشارك ياسمين أيضاً في بطولة فيلم «ماما وبابا»، مع محمد عبد الرحمن، وتأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وتجسد فيه شخصية زوجة تعيش مع زوجها حياة أسرية تقليدية مع طفليهما، لكنهما يستيقظان ذات صباح على حدث غريب يقلب حياتهما رأساً على عقب.

ياسمين رئيس
الأفلام السينمائية
الأفلام
الأفلام المصرية
السينما
السينما المصرية
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©