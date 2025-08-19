ياسمين رئيس.. في 3 أفلام

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الممثلة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني هذا العام، وتشارك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، حيث تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم «هيروشيما»، مع أحمد السقا، دياب، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وعلاء مرسي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتصور ياسمين حالياً مشاهدها الأخيرة في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، درة، وانتصار، وتأليف كيرو أيمن، وإخراج خالد أبوغريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا عدة تخص المرأة.

وتشارك ياسمين أيضاً في بطولة فيلم «ماما وبابا»، مع محمد عبد الرحمن، وتأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وتجسد فيه شخصية زوجة تعيش مع زوجها حياة أسرية تقليدية مع طفليهما، لكنهما يستيقظان ذات صباح على حدث غريب يقلب حياتهما رأساً على عقب.