«قلعة الجاهلي».. منارة ثقافية وتعليمية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعد «قلعة الجاهلي» من أبرز المعالم التاريخية والثقافية في قلب مدينة العين، وتمثل رمزاً وطنياً وتراثياً عميقاً. بدأ تشييدها عام 1891 واكتمل بناؤها عام 1899، لتشكل رمزاً للهيبة والقوة التي تتمتع بها «دار الزين».

وتعكس القلعة التي كانت مقراً لإقامة الأسرة الحاكمة خلال فصل الصيف، الطراز المعماري التقليدي من خلال استخدام الطوب الطيني المجفف بأشعة الشمس في بنائها، مما يعكس براعة البناء والتكيف مع البيئة الصحراوية.

وفي عام 1985 خضعت لعملية ترميم دقيقة، لتتحول إلى مركز ثقافي وسياحي رائد، نابض بالحياة.

تضم «قلعة الجاهلي» معرضاً فوتوغرافياً مخصصاً للرحالة السير ويلفر ثيسيجر، الذي اشتهر باسم مبارك بن لندن، ووثّق المنطقة بعدسته على مدى سنوات عديدة.

وتحتضن على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تحتفي بالتراث الإماراتي والتاريخ المحلي، وتشمل معارض دائمة ومؤقتة، وعروضاً موسيقية وفنية وورش عمل تعليمية، بالإضافة إلى أنشطة تنظم بالتعاون مع مؤسسات ثقافية محلية ودولية، ومن أبرز هذه الفعاليات: سلسلة محاضرات ثقافية بعنوان «حكايات من العين»، برنامج «بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية»، ومبادرة «فرحة العيد».

وتستقطب القلعة الجمهور من داخل الدولة وخارجها، وطلاباً وباحثين مهتمين بالتراث والثقافة، وتصمّم برامجها لتناسب الجمهور العام والفئات المتخصصة، بما يعزز الوعي بالهوية الوطنية والتراث الإماراتي.



رحلات

تستقبل «قلعة الجاهلي» زيارات من المدارس والجامعات المختلفة، حيث تنظم المؤسسات التعليمية رحلات للطلاب، بهدف تعريفهم بتاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها من خلال تجربة ميدانية مباشرة، وتثري المعارض وورش العمل والبرامج الثقافية لمعرفة الطلاب بتقاليد المنطقة وتراثها المعماري، بما يسهم في ترسيخ ارتباط الشباب بهويتهم الوطنية.



تعزيز الهوية

تعزّز «قلعة الجاهلي» الهوية الثقافية الإماراتية، وتبرز التراث المعماري من خلال تصميمها الفريد، بما يعكس فنون البناء الدفاعي التقليدي، وتتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع التاريخ المحلي، وتعكس أهمية الكرم والضيافة في المناسبات الاجتماعية. ومن خلال المعارض والفعاليات، تُسهم القلعة في ترسيخ قيم التراث ونقلها إلى الأجيال المقبلة.



جوائز

حصدت «قلعة الجاهلي» في مدينة العين، جوائز مرموقة عدة، تقديراً لتميزها في الترميم المعماري وجهودها في الحفاظ على التراث، من أبرزها: «جائزة تيرا» عام 2016، التي فازت بها القلعة في فئة «التصميم الداخلي والتخطيط» خلال المؤتمر العالمي الـ12 للعمارة الطينية المستدامة في مدينة ليون الفرنسية، تقديراً لتميزها في العمارة الطينية المبتكرة والمستدامة.

ومُنحت «جائزة العمارة الدولية» عام 2010 من قبل «متحف شيكاغو أثينيوم» المتخصص في الهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي لفنون التصاميم المعمارية والدراسات الحضرية، تكريماً لجهود الترميم والحفاظ على الهوية التاريخية للقلعة مع دمج تقنيات البناء الحديثة.