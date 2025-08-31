هدى المفتي في «بنات فاتن»

محمد قناوي (القاهرة)



تشارك هدى المفتي في بطولة الفيلم الجديد «بنات فاتن» مع يسرا، باسم سمرة، ومصطفى شحاتة، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر. وأوضحت المفتي أن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وتُجسد فيه شخصية ابنة يسرا وباسم سمرة، تتعرض للظلم في حياتها ضمن أحداث العمل. وأشارت إلى أن الفيلم يعيدها للعمل مرة أخرى مع الممثلة يسرا بعد 7 سنوات، منذ مشاركتهما في مسلسل «لدينا أقوال أخرى» عام 2018.

وتستعد المفتي لتقديم دور البطولة النسائية للمرة الأولى على شاشة السينما في فيلم «وتر حساس»، الذي يُعد أول تجربة سينمائية للمطرب ويجز، تأليف وإخراج علي العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي. وتنتظر المفتي عرض فيلم «شريط 6» في صالات السينما الخليجية والعربية، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، محمد الشرنوبي، وخالد أنور، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة.