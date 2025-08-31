حسين الجسمي يواصل حكايات HJ2025

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، من خلال مشروعه الفني الجديد «حكايات ألبوم HJ2025»، الذي يشكّل رحلة موسيقية فريدة يطرح من خلاله أغنيتين جديدتين كل أسبوع على قناته الرسمية في «يوتيوب»، وعبر مختلف الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمنصات الموسيقية الرقمية كافة، طيلة صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفرّدة ومشاعر مختلفة.

وضمن HJ2025، طرح الجسمي الأسبوع الماضي، الأغنيتين الـ11، والـ 12 من الألبوم، الأولى «شريط الذكريات»، وهي من اللون الغنائي الخليجي، من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الأخرى بعنوان «أجمل خلق الله»، وقدمها بإيقاع مصري مقسوم نابض بالحياة، محمّل بالعاطفة والدراما. وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

ومنذ انطلاق مشروع الجسمي الفني، شكّلت الأغنيات حالة من التفاعل الواسع على منصات التواصل والمنصات الموسيقية، وتحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، ما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.