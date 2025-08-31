الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حسين الجسمي يواصل حكايات HJ2025

حسين الجسمي يواصل حكايات HJ2025
1 سبتمبر 2025 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، من خلال مشروعه الفني الجديد «حكايات ألبوم HJ2025»، الذي يشكّل رحلة موسيقية فريدة يطرح من خلاله أغنيتين جديدتين كل أسبوع على قناته الرسمية في «يوتيوب»، وعبر مختلف الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمنصات الموسيقية الرقمية كافة، طيلة صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفرّدة ومشاعر مختلفة.
وضمن HJ2025، طرح الجسمي الأسبوع الماضي، الأغنيتين الـ11، والـ 12 من الألبوم، الأولى «شريط الذكريات»، وهي من اللون الغنائي الخليجي، من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.
الأغنية الأخرى بعنوان «أجمل خلق الله»، وقدمها بإيقاع مصري مقسوم نابض بالحياة، محمّل بالعاطفة والدراما. وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.
ومنذ انطلاق مشروع الجسمي الفني، شكّلت الأغنيات حالة من التفاعل الواسع على منصات التواصل والمنصات الموسيقية، وتحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، ما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.

أخبار ذات صلة
ألبومات صيف 2025.. تنعش السوق الغنائي
«صولفيج للموسيقى» يحتفي بإبداعات جابر جاسم
الموسيقى
حسين الجسمي
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©