الترفيه

محمد رجب يعود إلى السينما بـ«كوكتيل»

محمد رجب
4 سبتمبر 2025 01:15

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمه فيلم «بيكيا» عام 2018، يعود محمد رجب إلى شاشة السينما من جديد في فيلم «كوكتيل».
أوضح رجب أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف محمد سمير مبروك الذي تعاون معه سابقاً في عدد من الأفلام المتميزة، منها «المش مهندس حسن»، «محترم إلا ربع»، «سالم أبو أخته»، «الخلبوص»، «صابر جوجل»، و«بيكيا». 
وشارك رجب في السباق الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل «الحلانجي» مع أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، وأحمد وفيق، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.
وجسّد شخصية محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج يحاول بناء حياته من جديد.

السينما
السينما المصرية
الأفلام السينمائية
الأفلام
الأفلام المصرية
