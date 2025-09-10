أبوظبي تستضيف جولة التحكيم نصف النهائية لجوائز «إيمي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أبوظبي جولة التحكيم نصف النهائية لجوائز «إيمي» الدولية المرموقة لعام 2025، للعام الـ15 على التوالي، وجمعت الجلسة نخبة من أبرز التنفيذيين في صناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي، وعدد من نجوم الفن في الوطن العربي، لتقييم الأعمال المشاركة في جوائز «إيمي».

شهدت جلسة التحكيم مشاركة كل من الممثل شريف سلامة، والممثلة إلهام العلي، والإعلامية والممثلة مهيرة عبد العزيز، والممثل خالد صقر، والممثل والكاتب عباس أبو الحسن. كما شارك من مقدمي البرامج: لجين عمران، مريم أمين، باسل الزارو، ولبنى عبد العزيز.

تُعد هذه الجولة التي تنظمها «بيراميديا» محطة أساسية في مسابقة «إيمي» الدولية، حيث يتم اختيار المرشحين النهائيين قبل الإعلان عن أسمائهم في الشهر الجاري، استعداداً للحفل الختامي المقرر في مدينة نيويورك 24 نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة نشوة الرويني، عضو الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيراميديا»: تعكس مشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين العرب في جولة التحكيم نصف النهائية لجوائز «إيمي الدولية» حضوراً عربياً مؤثراً في واحد من أهم وأكبر الجوائز التلفزيونية في العالم.

وأضافت: هذه المشاركة تؤكد أن المواهب العربية قادرة على الإسهام في تطوير صناعة الإعلام عالمياً، وأن لأصواتنا مكاناً بارزاً في المحافل الدولية. وبهذا الإنجاز، تواصل أبوظبي تعزيز موقعها على خريطة الإعلام العالمية، مؤكدة دورها عاصمة عربية تسهم بفاعلية في رسم مستقبل صناعة التلفزيون، وترسيخ الإبداع الثقافي عالمياً.

تحتفي الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية بالتميز في البرامج المنتجة خارج الولايات المتحدة من خلال جوائز «إيمي» الدولية، وتشمل فئات متنوعة مثل: الدراما، الكوميديا، الوثائقيات، برامج الأطفال والرسوم المتحركة، الأخبار، البرامج غير النصية، أفضل أداء لممثل أو ممثلة، والسلاسل القصيرة.