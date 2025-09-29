الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«تشات جي بي تي» أمام القضاء الألماني

«تشات جي بي تي» أمام القضاء الألماني
29 سبتمبر 2025 21:02

نظرت محكمة ألمانية، الاثنين، في دعوى ضد شركة «أوبن إيه آي» الأميركية، تتهمها بإعادة إنتاج كلمات أغانٍ محمية بحقوق الملكية الفكرية من دون ترخيص.
القضية، التي تنظرها محكمة ميونيخ الإقليمية، أقامتها جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (GEMA) الممثِّلة لنحو 100 ألف مؤلف وناشر موسيقي. وتقول الجمعية إن «أوبن إيه آي» استخدمت كلمات الأغاني في تدريب أنظمتها ثم أعادت تشغيلها للمستخدمين من دون تعويض أصحاب الحقوق.
وأكدت المحكمة في بيان أن استخدام «تشات جي بي تي» للأغاني التسع محل النزاع «أمر لا جدال فيه»، إذ أعاد الأداة إنتاج كلماتها بدقة استجابة لطلبات بسيطة من المستخدمين. واعتبرت الجمعية ذلك «إعادة إنتاج غير قانونية» وفق قانون الملكية الفكرية. ومن المقرر صدور الحكم في 11 نوفمبر المقبل.
في المقابل، نفت «أوبن إيه آي» الاتهامات، مشيرة إلى أن نماذجها لا تخزّن بيانات فردية بل تتعلم من مجموعة البيانات الكاملة، وحمّلت المسؤولية للمستخدمين.
وترى GEMA أن القضية تتعلق بـ«معيشة المبدعين»، محذرة من أن أعمال الفنانين تُستخدم كمواد خام مجانية لشركات التكنولوجيا العملاقة. ويدعم الدعوى عدد من الملحنين والموسيقيين الألمان المعروفين بينهم راينهارد ميز ورولف زوكوفسكي وإنغا هومبي.
القضية تأتي وسط دعوات أوروبية متزايدة لفرض مزيد من الرقابة عبر قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، بما يضمن شفافية البيانات المستخدمة وتعويض أصحاب الحقوق.
ووفق دراسة نُشرت في 9 سبتمبر بمجلة «بيلبورد» الموسيقية، استحوذت شركات التكنولوجيا الكبرى على «كل موسيقى العالم» من دون احترام حقوق الملكية الفكرية، في ظل توسع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» الذي يستخدمه أسبوعياً نحو 700 مليون شخص حول العالم.

المصدر: وكالات
