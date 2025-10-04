«الزير سالم» تختتم عروضها اليوم على مسرح أبوظبي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

تُختتم مساء اليوم، عروض مسرحية «الزير سالم» على مسرح أبوظبي الوطني، والتي حوّلت من المسلسل التاريخي الشهير «الزير سالم» الذي عرض قبل 25 عاماً، من تأليف الراحل ممدوح عدوان وإخراج الراحل حاتم علي، إلى عمل مسرحي يعيد إحياء تقديم الملحمة العربية، التي خلّدها الفن في ذاكرة الشعوب.

يشارك في بطولة المسرحية نخبة من ممثلي الإمارات والوطن العربي، منهم سلوم حداد، عابد فهد، أمل محمد، باسم ياخور، جهاد الأنداري، إبراهيم سالم، أحمد دحام، خالد شباط، ومريم علي.

شهد العرض الأول للمسرحية، مساء أمس، حضوراً جماهيرياً لافتاً، وتفاعلاً كبيراً من عشاق المسرح، ومحبي الملحمة الشهيرة «الزير سالم».

قُدمت المسرحية بمعالجة معاصرة لنص المؤلف عثمان جحا، وتستعرض شخصية «أبو ليلى المُهلهل» أو «الزير سالم»، الشاعر والفارس الأسطوري، الذي يسعى للثأر لأخيه «كُليب»، بعد قتله على يد «جساس»، ضمن قصة بطولية تجمع بين الصراع والوفاء والحكمة والتسامح.

أعاد الممثلون للجمهور إحياء شخصيات «الزير سالم» التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد العربي، حيث يظهر سلوم حداد بشخصية «الزير سالم»، ويعود عابد فهد في دور «جسّاس بن مرة»، فيما يجسّد باسم ياخور شخصية «الحارث بن عباد»، فيما تجسّد أمل محمد شخصية «الزهراء» أخت «الزيم سالم»، ويجسّد إبراهيم سالم شخصية «الراوي»، وسط صياغة درامية لملحمة «حرب البسوس»، وبمزيج فريد من الشعر، والموسيقى، والمؤثرات البصرية، لإحياء القصة البطولية لـ«الزير سالم» بلمسة فنية معاصرة، والاستعانة بتقنيات حديثة في تنفيذ المعارك وتجسيد الأجواء الملحمية للقصة الشعبية.