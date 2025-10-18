50 عاماً من مسيرة يسرا.. إبداع معزَّز بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

في تعاون استراتيجي يجمع بين التكنولوجيا والتعبير الإبداعي، تنظم «بريدج» ومنصة «إنستغرام» فعالية معزّزة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في جمهورية مصر العربية، احتفاءً بـ50 عاماً من الإرث السينمائي للفنانة والممثلة المصرية يسرا.

وتتيح التجربة التفاعلية، التي طُوّرت باستخدام تطبيق Meta AI، للزوار استكشاف رحلة إبداعية خلال نصف قرن من السينما، من خلال التصميم الذكي، والبيانات، والسرد القصصي الرقمي. وتقام الفعالية ضمن «معرض الفنانة يسرا» خلال المهرجان في الفترة من 17 - 25 أكتوبر الجاري، وتُشكّل رحلة إبداعية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأرشيفات البصرية، ويتعرف الزوار فيها على محطات بارزة من مسيرة الفنانة يسرا، وأُعيد تصورها من خلال أدوات الابتكار التي تُعزز اقتصاد المحتوى العالمي.

وتمثّل هذه المبادرة الرؤية المشتركة لكلٍّ من «بريدج» و«ميتا» نحو تعزيز الحوار حول مستقبل الابتكار في صناعة الترفيه، وتُشكِّل واحدة من عدة مبادرات تفاعلية تستهدف توسيع نطاق تأثير «بريدج» في منظومة الإعلام والاقتصاد الإبداعي، استعداداً لتنظيم قمة «بريدج» 2025، الحدث الأضخم عالمياً في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والمقرر انعقاده في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 8 - 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

التفاعل الإبداعي

تؤكد الفعالية المشتركة بين «بريدج» و«ميتا» في مهرجان الجونة السينمائي 2025 مساهمة الإبداع المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الإرث الفني، وتعزيز المشاعر، وتقديم تجارب جماعية تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تجمع بين أدوات الحاضر وفنون الماضي، مقدمة لمحة عن المستقبل وكيف سيتم تذكّر القصص وإعادة تخيلها فيه.

وقال الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس «بريدج»: يعكس هذا التعاون جوهر «بريدج»، القائم على الابتكار والذكاء والقوة الإبداعية للسرد القصصي، فمن خلال شراكتنا مع «إنستغرام»، حوّلنا محطة سينمائية بارزة إلى تجربة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُشرك الجماهير في كل مكان ضمن رحلة فنية تتجاوز الحدود. والإبداع اليوم يزدهر عند التقاء الفن بالبيانات، والترفيه بالاتصال.

وأضاف: تسعى «بريدج» إلى تمكين الأصوات العالمية من خلال شراكات تتحدى المألوف وتوسّع آفاق المخيلة الإنسانية، ومشاركتنا في مهرجان الجونة السينمائي ليست مجرد احتفال، بل تأكيد على أن التعاون بين المبدعين وقادة التكنولوجيا قادر على تحويل اللحظات الترفيهية إلى تجارب عالمية. إنها تجسيد لإيماننا بأن مستقبل الاتصال سيكون تفاعلياً، ذكياً، وإنسانياً في جوهره.

من جهته، قال محمد عمر، مدير الشراكات الاستراتيجية للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «ميتا»: من خلال مبادرة 50 عاماً من مسيرة الفنانة يسرا، تحتفي منصة «إنستغرام» برحلة تُجسّد جوهر الإبداع المصري والعربي. فعلى مدار نصف قرن، شكّل صوت يسرا وأداؤها في الأعمال السينمائية محطة بارزة في ذاكرة الأجيال، بصدقه وعمقه وارتباطه بتطلعات المجتمع. ويعكس هذا التكريم إيماننا بقوة الفن في توحيد وإلهام المجتمعات، كما فعلت يسرا مع المعجبين في الوطن العربي والعالم.

وفي تعليقها على المعرض، قالت الفنانة يسرا: الجولة في المعرض جعلتني أشعر بأنني أعيش حياتي مرة أخرى. كل زاوية حملت ذكرى وقصة وشخصاً ساهم في تشكيل هويتي وما أنا عليه اليوم. لقد تحركت مشاعري لرؤية 50 عاماً من العمل والمحبة تجتمع في مكان واحد، ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع من ساهموا في هذه الرحلة. ومشاركة هذه التجربة مع جمهور مهرجان الجونة السينمائي ومع العالم من خلال «بريدج» و«إنستغرام»، هي هدية سأعتز بها طوال حياتي.

شراكة مستمرة

تأتي هذه المبادرة بعد الإعلان عن الشراكة العالمية بين «بريدج» و«ميتا»، والتي ستشهد مشاركة رئيسة لـ «ميتا» في قمة «بريدج» 2025. ويؤكد التعاون التزام «بريدج» ببناء منظومة موحدة تعزّز الوصول إلى اقتصاد المحتوى، وتثري الصناعات الإبداعية، وترسّخ الدبلوماسية الترفيهية العابرة للحدود.

ومن خلال حضورها في فعاليات ومهرجانات رفيعة المستوى، مثل مهرجان الجونة السينمائي، تُعزّز «بريدج» مكانتها كمنصة تجمع الصناعات وتُشكل مستقبل الاتصال، من الترفيه والتكنولوجيا إلى الإعلام والابتكار. وتُعزز هذه المشاركات رسالة «بريدج» الرامية إلى بناء منظومة إعلامية موحدة، تحفّز التبادل الإبداعي، والنمو الاقتصادي، والابتكار في صناعة الترفيه العالمية.