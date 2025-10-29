مايان السيد.. بـ 4 وجوه سينمائية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تنتظر الممثلة مايان السيد طرح 4 أفلام دفعة واحدة قبل نهاية العام الجاري، حيث تخوض سباق الموسم السينمائي الشتوي من خلال 4 شخصيات مختلفة، في تجربة فنية تعكس تنوع حضورها على الشاشة الذهبية.

تشارك مايان في فيلم «كولونيا»، بطولة كامل الباشا، وهالة مرزوق، تأليف وإخراج محمد صيام، وتجسد فيه شخصية فتاة حالمة تبحث عن الحب والاستقرار، ضمن دراما رومانسية تدور أحداثها خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، تكشف خلالها الأسرار والخلافات المخبأة، في محاولة لتصحيح مسار العلاقة بينهما.

كما تشارك مايان في بطولة فيلم «ولنا في الخيال حب»، مع أحمد السعدني، وفريدة رجب، تأليف وإخراج سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، وتجسد فيه شخصية طالبة جامعية متفوقة تجمع بين الذكاء والعفوية، وتدخل في علاقة غير متوقعة مع أستاذ جامعي انطوائي يجد نفسه أمام اختبار مشاعره المتناقضة. وتطلّ في الجزء الثاني من فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»، عبر القصة الرابعة التي تجمعها بـ «حسن مالك»، حيث تؤدي شخصية «فريدة» في طرح يلامس طبيعة الحب في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتمد على مقاربة فلسفية لمفهوم الحب. يشارك في بطولة العمل منّة شلبي، وكريم قاسم، تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

وتجسد مايان في فيلم «قصر الباشا» شخصية عاملة في أحد الفنادق، تدخل في أحداث مليئة بالغموض والتشويق، ويشاركها بطولته أحمد حاتم في دور كاتب روايات بوليسية، وحسين فهمي في دور صاحب الفندق، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.