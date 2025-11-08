بعد حادثة السطو.. "اللوفر" باريس يشدد إجراءات الأمن

كشفت إدارة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس عن إجراءات جديدة ستتخذها لتشديد التدابير الأمنية بعد حادثة السرقة في الآونة الأخيرة.

في صباح التاسع عشر من أكتوبر الماضي، توقفت أمام المتحف الفرنسي العريق شاحنة تحمل رافعة، وصعد رجلان عبر الرافعة إلى شرفة "قاعات أبولو"، حيث تُعرض مجوهرات التاج الملكي الفرنسيّ. وبعد كسر زجاج النوافذ وواجهات العرض، سُرقت ثماني قطع من المجوهرات.

ودعت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى اجتماع طارئ في آخر أكتوبر بعدما تحدّثت عن "حالة مزمنة" من سوء تقدير مخاطر التسلل والسرقة.

وأعلنت إدارة المتحف، الجمعة، استحداث منصب "منسق أمني" للمتحف مكلف بتنسيق التواصل بين جميع الإدارات المعنيّة، وفق ما جاء في بيان.

وأعلن مجلس إدارة المتحف، في اجتماع استثنائي، تركيب أجهزة جديدة في الأسابيع المقبلة، وكاميرات مراقبة إضافية في الأشهر المقبلة.

ورحّبت تجمعات نقابية بتشديد الإجراءات الأمنية في المتحف العريق الذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في العالم.

من جهة أخرى، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعادة المجوهرات المسروقة.

وقال ماكرون، الذي يجري جولة في أميركا اللاتيتنية لشبكة "تلفيزا" المكسيكية "بدأنا القبض على أفراد العصابة، ستعود المجوهرات، سيُوقفون ويُحاكمون".

وقد أوقفت السلطات الفرنسية، حتى الآن، أربعة أشخاص مشتبه فيهم بالتورط في هذه السرقة التي أثارت صدمة في فرنسا والعالم، لكنها لم تستعد المسروقات بعد.