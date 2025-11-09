«السيارة الشمسية» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

في أجواء يغمرها الفضول وحبّ الاكتشاف، خاض أطفال زوّار معرض «الشارقة الدولي للكتاب» تجربة علمية مليئة بالمعرفة خلال ورشة «السيارة الشمسية»، حيث أتاحت لهم فرصة التعرّف على الطاقة الخضراء ومبادئ الهندسة بطريقة عملية ومبتكرة، من خلال بناء مجسّمات سيارات تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام قطع «ليجو». وخلال الورشة، قاد المشرف عكرمة الجلجاوي الأطفال في رحلة تعليمية شيّقة، شرح خلالها كيف تتحول أشعة الشمس أو الضوء إلى طاقة كهربائية ثم إلى طاقة ميكانيكية تحرّك السيارة الصغيرة، عبر تركيب لوحة شمسية على المحرك وتركيز الضوء عليها. وأوضح الجلجاوي أن الورشة تساعد الأطفال على فهم أساسيات الطاقة المستدامة والتعرّف على استخداماتها المتعددة من خلال التطبيق العملي، مشيراً إلى أن التجربة تثير لديهم الفضول وتدفعهم إلى طرح الأسئلة حول مصادر الطاقة وكيفية الاستفادة منها في المستقبل.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من طلبة المدارس الذين تراوحت أعمارهم بين 8 و12 عاماً، حيث انشغلوا بتجريب سيناريوهات مختلفة لمجسّمات سياراتهم الشمسية، في أجواء من التعاون والتعلّم.